Zelo podoben, a čisto nov

Volkswagen polo

16. junij 2017 ob 14:09

Berlin - MMC RTV SLO

Nemci so v Berlinu predstavili šesto utelešenje volkswagen pola. Ta ni prinesel oblikovne revolucije, je pa zato zrasel, postal bolj prostoren in varnejši, tudi za pešce.

Volkswagen je razkril šesto generacijo svojega uspešnega malčka, ki je po pričakovanjih ohranil poznano silhueto, a ob tem prinesel kar veliko sprememb. Zasnovan je na platformi MQB, ki jo je v tem razredu prvi začel uporabljati Seat za novo ibizo. Nova platforma prinesla dodatnih devet centimetrov medosne razdalje in dodatnih sedem centimetrov skupne dolžine. Merski prirastek prinaša predvsem več prostora za potnike v drugi vrsti in kar za 25 odstotkov večji prtljažnik, ki v osnovni postavitvi meri meri 351 litrov.

Za razliko od zelo konservativno oblikovane zunanjosti z veseljem opažamo več novosti v kabini. Ob novi obliki armaturne plošče tu namreč najdemo (opcijsko) digitalno instrumentno ploščo ter čisto novo multimedijsko napravo z zaslonom na dotik pod enotno stekleno površino.

Po vzoru velikih

Model, ki od nekdaj cilja na vrh svojega razreda, pričakovano prinaša tudi najnovejše varnostne in asistenčen sisteme. Tako bodo zanj med drugim na voljo sistem za samodejno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev, prilagodljivi tempomat s funkcijo stop&go (v kombinaciji z menjalnikom DSG), sistem za zaznavanje vozil v mrtvem kotu, zaznavanje prečnega prometa za vozilom in aktivni asistent za pomoč pri parkiranju.

Novi polo bo poskusil omrežiti čimvč kupcev tudi s široko ponudbo motorjev, ki bo skupaj štela devet različic. Vstopno izbiro bo predstavljal litrski trivaljni bencinar. Ta bo lahko atmosfersko ali prisilno polnjen ter bo v posameznih različicah ponujal od 48 do 85 kilovatov (od 65 do 115 KM). Zahtevnejši bodo lahko izbrali 1,5-litrski TSI motor s 110 kilovati (150 KM) in sistemom za izklop valjev, najbolj zahtevni pa dvolitrski stroj s 147 kilovati (200 KM) v športnem modelu s slavno oznako GTI

Dizelske barve bo branil 1,6-litrski TDI v različicah z 59 in 70 kilovati (80 in 95 KM), v ponudbi pa bo prvič tudi različica na zemeljski plin CNG z litrskim trivaljnikom, ki zmore 66 kilovatov (90 KM).

Novi polo se bo prvič javno predstavil na avtomobilskem salonu v Fraknfurtu, v evropske prodajne salone pa bo prišel proti koncu letošnjega leta. V Nemčiji bo treba zanj odšteti najmanj 12.795 evrov.

Martin Macarol