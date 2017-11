Znano, kaj zmore Lamborghinijev superšportni "terenec"

Lamborghini urus

24. november 2017 ob 15:39

Sant' Agata Bolognese - MMC RTV SLO

Lamborghini je razkril glavne podatke o svojem športnem terencu. Poganja ga štirilitrski V8 s 478 kilovati (650 KM). Od 0 do 100 kilometrov na uro se izstreli v 3,7 sekunde, za velikimi kolesi pa skriva največje zavore na svetu.

Lamborghini bo 4. decembra predstavil športnega terenca urus. V zadnjih dneh so objavili nekaj posnetkov, ki prikazujejo njegove vozne lastnosti, zdaj pa so potrdili tudi glavne tehnične lastnosti in zmogljivosti. Pod sprednjim pokrovom se vrti z dvema turbinama podkrepljeni štirilitrski bencinski V8 z Audijevimi koreninami. Njegova največja moč znaša 478 kilovatov (650 KM), največji navor pa 850 Nm. Za osnovo terenskega športnika so v Sant' Agati vzeli koncernsko platformo MLB evo, na kateri so med drugim nastali tudi audi Q7, bentley bentayga in porsche ceyenne. Moč se prenaša na vsa štiri kolesa prek samodejnega osemstopenjskega menjalnika ZF, ki omogoča tudi ročno pretikanje z obvolanskima ročicama.

Manj kot 4 in več kot 300

Med zanimivejše podatke gotovo sodi čas, ki ga potrebuje za pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro. Ta znaša 3,6 sekunde, kar pomeni, da je počasnejši le od tesle modela X P100D, ki za to potrebuje 3,1 sekunde, in od jeep grand cherokeeja trackhawka, ki se do stotice izstreli v 3,6 sekunde. Z napovedano končno hitrostjo več kot 300 kilometrov na uro pa naj bi bil hitrejši tudi od trenutno najhitrejšega športnega terenca na svetu, bentleyja bentaygea, ki doseže 301 kilometer na uro.

Urus ob naštetem pričakovano ni peresno lahek, temveč tehta 2.154 kilogramov, kar zahteva tudi zelo učinkovit zavorni sistem. Zato so mu Italijani namenili kar največje zavore v avtomobilskem svetu. Spredaj namreč premore 440-milimetrske kolute iz kompozita ogljikovih vlaken in keramike z 10-batnimi čeljustmi, zadaj pa 370-milimetrske s štiribatnimi čeljustmi.

Serijsko bo obut v 21-palčna lahka platišča s pnevmatikami pirelli P zero corsa, za zahtevnejše pa bodo na voljo tudi 22 oziroma 23-palčna platišča.

Po bencinskem modelu bodo predstavili tudi priključno hibridno različico s približno 515 kilovati (700 KM), ki bo najprej našla pot na Kitajsko, pozneje pa tudi v Evropo.

Martin Macarol