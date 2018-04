Poudarki T-roc je malček s ključno posebnostjo

Uvrščamo ga v razred pola, a je prostornejši

Prostornejši je tudi od seat arone

Volkswagen T-roc 1,0 TSI: malček, ki to ni

Test novega modela

2. april 2018 ob 09:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ni T-rex, ni T-rock, ampak T-roc. Črka T je tu zato, da lahko vlečemo vzporednice s tiguanom ali celo z novim touaregom, roc pa zato, da avto asociira na nekaj močnega, mogočnega, trdnega, divjega, skratka T-roc hoče biti monstrum. Zato je obdan z ostrimi potezami, nastopaškimi obrobami koles, visokimi bočnimi linijami…

A zakaj neobičajno veliko besed namenjamo obliki? No, ta je bistvenega pomena v razredu, v katerega spada T-roc. S takšnimi in podobnimi komentarji se soočajo vsi novodobni mali SUV-ji in moramo priznati, da se v našem uredništvu z njimi strinjamo. Pa čeprav vemo, da s tem ne bomo ničesar spremenili, ljudje po Evropi, pravzaprav kar po vsem svetu na to dodano plastiko pač padajo in teh pet preplačanih jurjev množično plačujejo. In le zakaj bi se avtomobilski proizvajalci držali nazaj, če pa kupci šminke obstajajo?

Komentar seveda velja tudi za T-roca, kajti v svoji osnovi je res samo s plastiko obdan malček. A prav v izrazu malček se skriva bistvena, pravzaprav ključna značilnost T-roca. Avto je namreč bolj prostoren, bolj udoben, skratka bolj uporaben od na primer volkswagna pola, s katerim ga primerjamo zaradi razreda, v katerega spada. T-roc je namreč v praksi bolj golf kot pa polo. Je tudi bolj prostoren od na primer Seatove arone, še enega koncernskega malega SUV-ja, razlike so majhne, a toliko občutne, da vplivajo na odločitev, v času testa smo recimo srečali par, ki se mu arona zdi premajhna, T-roc pa ne.

Zanimiva je tudi primerjava z audijem Q2, tesnim sorodnikom T-roca: audi bo namreč svoje kupce ulovil zgolj s prestižem, noben pa ne bo komentiral, da je prostoren. No, T-roc bo svoje kupce ulovil tudi s tem.

A vrnimo se h komentarju o plastiki in petih jurjih. T-roc ga s svojo prostornostjo negira, ne pa tudi z voznimi lastnostmi, opremo, zato je ta komentar tudi T-rocova največja mora. Če smo torej pri polu komentirali, da ponuja veliko za sprejemljiv denar, tega tu ne moremo, še posebej zato ne, ker pribitek cene ni vreden samo pet tisočakov. Pa smo vseeno prepričani, da prav veliko kupcev to ne bo motilo.

Ključni tehnični podatki:



- na testu Volkswagen T-roc (1.0 TSI Style)

Mere:

- dolžina: 4,2 m

- medosna razdalja: 2,6 m

- obračalni krog: 11 m

- oddaljenost od tal: 16 cm

- prtljažnik: 445 l

- masa: 1270 kg

Pogon:

- 1-litrski 3-valjni bencinski motor

- moč: 85 kW

- navor: 200 Nm

- 6-stopenjski ročni menjalnik

- pogon na prednji kolesi

- pnevmatike: 215/55 R17 98V

- poraba: 6,3 l/100 km = 8,6 EUR/100km

- posoda za gorivo: 55 l

- doseg: 873 km

- izpusti CO2: 118 g/km

Stroški pri 15.000 km in 5-letni uporabi:

- nakupna cena: 20714EUR

- stroški finančnega leasinga: 2630 EUR/5 let

- stroški registracije: 5149 EUR/5 let

- stroški vzdrževanja: 1168 EUR/5 let

- stroški goriva: 6497 EUR/75.000 km

- strošek 1 kompleta pnevmatik: 981 EUR

- vrednosti po 5 letih po Eurotaxu: 10730 EUR

- stroški skupaj: 433 EUR/mesec

Miha Merljak