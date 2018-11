Festival noči in ognjenih ambientov Ana Plamenita je jesenska izdaja festivalov Gledališča Ane Monro. Foto: BoBo Dodaj v

Ana Plamenita se dežju ne bo pustila pregnati s Špice

"Čarobna ognjena pustolovščina"

24. november 2018 ob 13:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Senco se lahko dela, spremlja nas, iz nje stopimo ali pa postanemo senca samega sebe. Nesreča se nas drži kot senca in tedaj se lahko celo prepiramo za oslovo senco. Naganja nam strah v kosti in včasih se celo ustrašimo - svoje lastne sence. A človek brez sence ni človek, temveč vampir, in sence ni brez luči, tako kot ni dneva brez noči."

Ljubljanska Špica se bo danes med 17. in 21. uro prelevila v pokrajino ognjenih ambientov ter igre senc, za kar bodo poskrbeli organizatorji festivala Ana Plamenita. V soju stotin svečk bo festival med drugim gostil papirnate velikane, Čarno ženo, pevko Vilalo in nemega čuvaja ognja. Poskrbljeno bo tudi za ustvarjanje in ples.

Festival noči in ognjenih ambientov Ana Plamenita je jesenska izdaja festivalov Gledališča Ane Monro. V sklopu letošnje Ane Plamenite bodo na ljubljanski Špici razprostrli bele tkanine, obiskovalci pa se bodo senčili v stenju stoterih svečk, saj bo v ospredju letošnje izdaje prav igra s sencami.

Sprehod po ognjenih ambientih, ki jih je letos zasnovala Petra Nartnik, obiskovalcem vselej popestrijo tudi umetniške vsebine. Med njimi bosta ustvarjalca in oživljevalca papirnatih velikanov Brane Solce in Sanja Fidler, v Čarno ženo z oknom za metanje senc se bo prelevila Rada Kikelj Drašler, v pevko raznoterih glasov Vilalo pa Tea Vidmar. Dobrodošlico bo zbranim izrekel v pisana oblačila odeti Camilo Acosta Mendoza, podkurjevalec in nemi čuvaj ognja pa bo Drago Zadnikar.

Med sprehodom po festivalskem prizorišču bo Ana Plamenita obiskovalce povabila tudi v ustvarjalni kotiček, kjer si bo mogoče izdelati senčno lutko in se preizkusiti v metanju senc ali pa na ples z izkušenimi plesalci šole argentinskega tanga Tanga Pop.

Kot so povedali organizatorji, se kljub nekoliko slabši vremenski napovedi s Špice ne bodo pustili pregnati in odprtih rok vabijo vse, ki bi se radi podali v čarobno ognjeno pustolovščino.

A. K.