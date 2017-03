Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 17 glasov Ocenite to novico! Petkovi večeri na TV Slovenija ostajajo tradicionalno obarvani z narodno-zabavno glasbo. Foto: Žiga Culiberg Nekaj vprašanj uporabnikov MMC-ja ju je spravilo v glasen smeh. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Blaž Švab: Z vodo in meditacijo do notranjega miru

Začenja se nova sezona oddaje Slovenski pozdrav

3. marec 2017 ob 10:17,

zadnji poseg: 3. marec 2017 ob 11:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gosta MMC-jeve spletne klepetalnice Darja Gajšek in Blaž Švab, voditelja Slovenskega pozdrava, sta se v smehu spomnila zabavne prigode s snemanja oddaje, ko so se Blažu na odru strgale hlače.

Pravzaprav ne samo enkrat ... "Meni so se na odru nekajkrat strgale hlače, tako da sem moral med poletjem shujšati nekaj kilogramov," je pevec Modrijanov in voditelj razkril v smehu, medtem ko je njegova kolegica povedala: "Skoraj na vsakem snemanju se pripeti kakšna zanimiva reč. Meni je v spominu najbolj ostal trenutek, ko so se Blažu med snemanjem strgale hlače. To je bilo najbrž že dobro leto in pol nazaj. Da se kaj strga, polomi, prevrne, je kar na dnevnih redih."

Dvojica je z vami poklepetala pred začetkom nove sezone, v kateri bodo predstavili novo igro Kolo sreče polk in valčkov, spoznali boste nov humoristični par Meri in Srečka, v kvizu bodo znani Slovenci tekmovali za dober namen ...



Oddaja Slovenski pozdrav bo na sporedu v petek, 3. marca, ob 20.00 na 1. programu TV Slovenija.

V oddaji, ki so jo posneli na Avsenikovi domačiji v Begunjah na Gorenjskem, bodo napovedali tudi finaliste Slovenska polka in valček 2017. Nastopili bodo Spev, Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, družina Sotošek in OŠ Jurija Dalmatina, Manca Špik in Isaac Palma, Naveza, ansambel Vikend ter ansambel Poljanšek ... Najverjetneje vsaj še letos v oddaji ne gre pričakovati Jona Bon Jovija, ki bi bil Darjin sanjski gost, morda pa uspejo v Begunje zvabiti slovenske rokometaše, ki so nazadnje tako navdušili domače navijače.

Več podrobnosti pa preberite v zapisu celotnega klepeta, v katerem smo odprli kar nekaj zanimivih tem, tudi še vedno aktualno Emo. "Omarjeve zmage sem se zelo razveselil, ker je napisal odlično pesem, jo vrhunsko odpel in ker je človek, ki nosi v sebi veliko glasbeno širino in izredno spoštovanje do vseh glasbenih izvajalcev," je o zmagovalcu izbora, ki bo maja odpotoval v Kijev, povedal Blaž, Darja pa je dodala: "Če bi izbrala favorita, je bil zame že od samega začetka to Omar Naber ... je namreč fantastičen vokalist, simpatičen gospod in verjamem, da nas bo odlično predstavil."

D. S., A. K.