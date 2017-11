Poudarki Moči bodo združili s skupino Tabu Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Pihajte 0,0 in jo popihajte na koncert Policijskega orkestra in tabujevcev. Foto: BoBo VIDEO Nagrada za tiste, ki bodo... Dodaj v

Če vi ne boste "napihali", bo vam pihal Policijski orkester

Martinovo darilo slovenske policije

6. november 2017 ob 20:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Z malce sreče bo katera od številnih policijskih kontrol ustavila prav vas," je zapisano ob napovedi akcije 0,0 šofer, v kateri bodo policisti do nedelje preverjali vožnjo pod vplivom alkohola. Ne, to ni sarkazem.

Slovenski policisti so v sodelovanju z ministrstvom za zdravje, agencijo za varnost prometa in nevladnimi organizacijami danes namreč začeli akcijo Slovenija piha 0,0, v sklopu katere bodo v martinovem tednu nadzirali voznike - pijane bodo kot običajno kaznovali, trezne pa tokrat celo nagradili.

Če boste napihali 0,0, vam bodo namreč ponudili priložnost, da jo brezplačno popihate na koncert Policijskega orkestra in skupine Tabu, ki bo 28. novembra ob 20. uri v Festivalni dvorani v Ljubljani.

"Voznikom, ki napihajo 0,0, policist izroči letak, na katerem je tudi številka kupona," je za TV Slovenija pojasnil Branko Pivljakovič s Policijske uprave Maribor. S to številko si bodo lahko vozniki na spletni strani nulanula.si zagotovili dve vstopnici za koncert.

Podelili bodo 200 x 2 vstopnici

Na omenjeni spletni strani je razvidno, da se prijave za brezplačne vstopnice odprejo 12. novembra in so mogoče do zapolnitve mest, v nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, vsak lahko sodeluje samo enkrat, nagrajenih pa bo prvih 200 sodelujočih, o izidu nagradne igre bodo obveščeni po elektronskem naslovu, ki ga bodo navedli ob prijavi.

Policijski orkester bo prihodnje leto praznoval 70. obletnico delovanja, skupina Tabu pa se je podpisala pod glasbene uspešnice Lahko sem srce, Poljubljena, Divje in druge.



Za podobno potezo se je policija sicer odločila že lani, ko je trezno vožnjo v času martinovanja nagradila s koncertom, na katerem sta s Policijskim orkestrom združila moči pevka Tanja Žagar in raper Zlatko.

T. H.