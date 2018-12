Foto: Ko pride svet v Ljubljano – že 25. bazar Sila

Izkupiček bo namenjen šestim slovenskim organizacijam

2. december 2018 ob 16:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Grand hotelu Union v Ljubljani je potekal že 25. dobrodelni bazar združenja Sila, na katerem je s svojimi stojnicami sodelovalo več kot 30 držav s šestih celin.

V dobrodelnem srečelovu je obiskovalce bazarja čakalo 800 pripravljenih dobitkov, na stojnicah s hrano pa je lahko množica obiskovalcev spoznavala različne kulinarične okuse. Dogajanje je spremljal tudi pester multikulturni program.

Odprtja bazarja sta se udeležila tudi predsednik republike Borut Pahor in njegova partnerica Tanja Pečar. Predsednik republike je letos ob 25. obletnici delovanja združenju Sila, ki združuje tujke, ki živijo v Sloveniji, vročil državno odlikovanje red za zasluge za izjemno uspešno človekoljubno delovanje.



Zbrana sredstva na letošnjem Silinem bazarju bodo namenjena društvu Altra za pomoč pri nakupu avtomobila za razvoz oseb z duševnimi motnjami, društvu upokojencev Ljudska univerza Jesenice za ortopedske pripomočke upokojencev z nizkimi prihodki, razvojno-izobraževalnemu centru Novo mesto in varstveno-delovnemu centru za terapevtske pripomočke za invalidne osebe, društvu ASPi za pomoč pri obnovi hiše za odrasle z Aspergerjevim sindromom, ljudski univerzi Krško za šolske potrebščine otrok iz družin z nizkimi prihodki in MOICIS centru za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec za pohištvo v multigeneracijskem centru.

Združenje Sila je bilo ustanovljeno 9. novembra 1993. Ko je na začetku devetdesetih let Slovenija postala tudi mednarodno priznana država, so številne države začele odpirati diplomatska predstavništva v Ljubljani, hkrati pa so prihajali v Slovenijo prvi tuji gospodarski predstavniki in njihove družine. Kot drugod po svetu, se je tudi v Sloveniji pojavila potreba po ustanovitvi združenja, ki bi vključevalo žene tujih diplomatskih in gospodarskih predstavnikov. S pomočjo nekaj Slovenk je bilo ustanovljeno združenje Sila. Njegove članice so leta 1994 organizirale prvi mednarodni dobrodelni bazar in izkupiček namenile Pediatrični kliniki v Ljubljani za opremo sob za matere bolnih otrok. Na prvem bazarju je sodelovalo 12 držav.

Na dozdajšnjih bazarjih so članice zbrale približno 1,5 milijona evrov, s katerimi so pomagale več kot 150 organizacijam in posameznikom po Sloveniji.

A. P. J., foto: BoBo/Srdjan Živulović