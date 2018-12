Prišel je, prišel ... prvi decembrski dobri mož Miklavž. Foto: BoBo/Borut Živulović Parkeljni so pognali strah v kosti zbranim v Ljubljani. Foto: BoBo/Borut Živulović Miklavževanje tradicionalno spremlja nepregledna množica ljudi. Foto: BoBo/Borut Živulović Sorodne novice Foto/video: Ljubljana zasijala v barvah praznične okrasitve Dodaj v

Foto: Z Ljubljanskega gradu se je spustil Miklavž

Miklavževanje po številnih mestih

5. december 2018 ob 18:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

V prihajajoči noči bo tiste, ki so bili zelo pridni, obiskal prvi od treh decembrskih mož, Miklavž. Najmlajši ga nestrpno pričakujejo tudi pri nas. Sprevode z decembrskim svetnikom, ki pride v družbi parkeljnov in angelov, priredijo v vseh večjih mestih.

V Ljubljani se je Miklavž spustil z Ljubljanskega gradu, sprevod od Krekovega do Prešernovega trga pa je tako kot vsako leto spremljala nepregledna množica ljudi. Najnestrpneje so decembrskega dobrega moža pričakovali najmlajši.

Ko so parkeljni zapustili prizorišče, so angelčki zapeli nekaj pesmi, nato pa je spregovoril Miklavž. Poudaril je, da mu je najbolj v veselje, ko se imajo ljudje radi in se razumejo med seboj, nato pa je navedel tudi pomembnost časa: "Vem, da so se vam vlekli dnevi do mojega prihoda, a ni potrebno, da ste neučakani. Čas je dragocenost in uživajte v njem. Naj se vam preveč ne mudi, hitro bom spet z vami."

Miklavževanje v prestolnici je dopolnil Miklavžev sejem, ta bo trajal do četrtka. Miklavžev sejem se je danes začel tudi v Mariboru na Grajskem trgu, trajal bo do petka.

Ne le v Ljubljani, Miklavža so si v živo ogledali po številnih slovenskih krajih, kjer je s spremstvom obiskal trge in otrokom delil darila.

Miklavži med nami

Miklavži, Angeli in Parklji se med nami sprehajajo vsak dan, ne samo na predvečer goda, ko priljubljeni decembrski svetnik nosi darila. Po podatkih Statističnega urada RS (Surs) v Sloveniji namreč živi 74 Miklavžev in 38 oseb s takim priimkom. Angelsko ime nosi 142 oseb, priimek pa 25. V Sloveniji živi tudi 112 oseb s priimkom Parkelj.



Darila za pridne

Priljubljeni decembrski svetnik po izročilu na predvečer pred svojim godom obdaruje predvsem pridne otroke, poredni pa, kot velja, prejmejo šibo. Ponekod prinese predvsem manjša darila, kot so sadje in sladkarije, ponekod pa je obdarovanje za sv. Miklavža osrednje obdarovanje v decembru.

Sveti Miklavž ali sveti Nikolaj je bil v 4. stoletju škof v mestu Mira, ki je današnji Demre v Turčiji, in je krščanski svetnik. Gre za enega najbolj priljubljenih svetnikov, saj je z njim povezano tradicionalno obdarovanje. Običaj izhaja iz Nikolajeve radodarnosti in solidarnosti. Ko sta mu starša zapustila premoženje, ga je razdelil med reveže, sam pa postal redovnik. Svojim vernikom je hotel biti zgled zlasti v dobrodelnosti.

D. S.