Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Otroški Kranfest bo otrokom ponudil različne animacije, ustvarjalne delavnice in predstave. Preizkusili se bodo lahko v peki palačink, preživetju v naravi in poslušali pravljice za lahko noč. Foto: BoBo Sorodne novice Kranj v pričakovanju 30.000 ljudi, nocoj čas za Plavi orkestar Najbolj množična prireditev na Gorenjskem vabi v Kranj Dodaj v

Gorenjska prestolnica se bo ovila v poletno festivalsko dogajanje

Kranfest - osrednji gorenjski festival

19. julij 2018 ob 08:31

Kranj - MMC RTV SLO, STA

V Kranju bo do sobote zelo živahno, saj se nocoj začenja Kranfest, mestne ulice se bodo za tri dni spremenile v prizorišče kulturnih dogodkov, kulinaričnih doživetij, umetniških tržnic in športnih iger za vse generacije.

Kranfest bo odprla zasedba Eroika Aromatike z orkestrom, do sobote zvečer pa se bodo na osrednjem glasbenem odru na Glavnem trgu zvrstila znana glasbena imena. V soboto dopoldne bosta nastopila pihalna orkestra Mestne občine Kranj in Dobrava, obeta pa se tudi nekaj koncertov na manjših odrih in v bolj intimnem vzdušju.

Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji športa. Slovenski trg se bo spremenil v odbojkarsko igrišče, na katerem bo v petek in soboto državno prvenstvo v odbojki na mivki. Med Globusom in nekdanjim Delavskim domom bo v petek postavljen krožni poligon za vožnjo s kolesi, rolkami in skiroji. Pred Mestno knjižnico se bodo lahko obiskovalci lahko pomerili na nogometu na milnici.

Na Plečnikovem stopnišču bo tržnica unikatnih izdelkov, v mestnem jedru pa se bodo predstavljali rokodelci. Na Maistrovem trgu bodo obiskovalci lahko spremljali ulično gledališče, v središču mesta pa bodo obiskovalce razveseljevali lajnarji.

Sa. J.