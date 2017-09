Igre mest: Maribor v igri za zmago

Igre mest komentira Nejc Šmit

11. september 2017 ob 17:43

Biograd na Moru - MMC RTV SLO

Ekipa Štajerske vijolice si je v tekmi s predstavniki Srbije, Makedonije in Madžarske priborila vstopnico v finale Iger mest, ki so naslednica ikoničnih Iger brez meja.

"Med samo tekmo je najpomembneje, da pozabiš na kamere, da ne izgubljaš koncentracije in energije, ter da se še vedno zabavaš in s tem ohranjaš mirne živce. S tem dobimo tudi najbolj realne posnetke, ki gledalcem pričarajo pravi utrip iger," je ob uvrstitvi v finale povedal kapetan slovenske ekipe Luka Bombek.

Samo tekmovanje je potekalo v zadnjih avgustovskih dneh v Biogradu na Moru. Mariborčani so se po uvrstitvi v finale za končno zmago pomerili z ekipami Hrvaške, Makedonije in Črne gore. V finalu (ki ga bo Televizija Slovenija predvajala na prvem programu v soboto ob 20. uri) so se ekipe pomerile v šestih igrah: leteči vaterpolo, jadranska bitka, morska alka, vino, ribiški zaboji in veslo.

"Pri konkurenci je pa tako, da je opazna razlika med ekipami, ki so fizično pripravljene in imajo izkušnje z igrami in med tistimi, ki so ali manj fizično pripravljeni ali pa še niso imeli toliko stika z igrami. Na mednarodni ravni se vidi, da ima že večina ekip za sabo nekaj kilometrine in vsaka v svoji igri pokaže svoje znanje. Države, ki pa prvič sodelujejo na igrah pa niso konkurenčne za visoke uvrstitve," je še povedal Bombek.

Že od prve udeležbe na tekmovanju slovenske ekipe osvajajo odličja. Do zdaj so osvojile tri srebrne in dve bronasti odličji.

Posnetek polfinalnega boja, v katerem so merili svoje moči Mariborčani, si lahko pogledate spodaj.

K. K.