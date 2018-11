Slovenski par se ločuje v prijateljskih odnosih. Foto: BoBo Sorodne novice Foto: Znani Slovenci vpijali modne smernice Dodaj v

Iryna Osypenko in Matjaž Nemec končujeta skupno pot

Po sedmih letih zakona se ločujeta

16. november 2018 ob 10:31

Manekenka Iryna Osypenko in poslanec stranke SD sta sporočila, da je po sedmih letih zakona prišel čas za konec skupne poti, a kljub temu še vedno ostajata v prijateljskih odnosih.

V izjavi za revijo Suzy sta sporočila, da se njuna pot po skupnih letih, ko sta drug ob drugem rasla, se spodbujala in podpirala, s prijaznimi spomini na vse, kar sta preživela v dvoje, končuje. Matjaž Nemec je po koncu 7-letnega zakona z manekenko razložil, da sta se odločila, da si dasta možnost in rasteta vsak po svoje. "Na način, ki nama bo omogočal nove poti."

Dodajata, da sta hvaležna, da je njuna ljubezen prerasla v iskreno in srčno prijateljstvo, par pa sta bila devet let, od tega sta bila sedem let poročena.

Manekenka je ob ločitvi dejala, da Matjaž še vedno ostaja ena najboljših in najpomembnejših oseb, kar jih je spoznala, ter da še vedno ostaja v njenem srcu. "Skupaj sva preživela ogromno lepih trenutkov, vedno sva si stala ob strani in lahko sva se zanesla drug na drugega. Ponosna sem na oba, da nama je uspelo tako odraslo in modro ravnati z najinimi čustvi. Ker drug drugemu privoščiva le najboljše, sva po temeljitem in dolgotrajnem premisleku sprejela težko, a sporazumno odločitev," je pojasnila.

Par se je odločil, da bo ob ločitvi podal zgolj eno skupno izjavo, zato zadeve za MMC nista želela komentirati.

