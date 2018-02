Komu bodo zagoreli žarometi? Med nominiranci Šugman, Bobovnik, Denise Dame.

Podeljena bo tudi nagrada za spletno zvezdo

7. februar 2018 ob 20:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potem ko so bile lani premierno podeljene nove medijske nagrade žarometi, so bralci in uredništvo revije Vklop izglasovali letošnje nominirance.

Skupno bodo nagrade podelili v 11 kategorijah, vključno z novo, tisto za "spletno zvezdo". Ta je namenjena novim medijem oz. ustvarjalcem, ki delujejo na medmrežju, skratka, ustvarjalcem vlogov, blogov in podkastov.

Kdo je torej v letu 2017 najbolj izstopal? Kdo je postregel z najboljšo pesmijo, kdo z najboljšo razvedrilno oddajo in kdo je imel najbolj nabrušen jezik?

Podelitev bo prenašala RTV.

Voditelj informativne oddaje leta:

- Darja Zgonc

- Jerca Zajc Šušteršič

- Rosvita Pesek

- Edi Pucer

- Manica Janežič Ambrožič

- Jani Muhič

Zabavna TV-oddaja leta:

- Znan obraz ima svoj glas

- Slovenski pozdrav

- Zvezde plešejo

- Dan najlepših sanj

- Ta teden z Juretom Godlerjem

- Vikend paket

Tekmovalna TV-oddaja leta:

- Zvezde plešejo

- The Biggest Loser Slovenija

- Znan obraz ima svoj glas

- Masterchef Slovenija

- Kdo bi vedel

- Male sive celice

Nabrušen TV-jezik leta:

- Denis Avdić

- Urška Vučak Markež

- Slavko Bobovnik

- Nika Ambrožič Urbas

- Jasna Kuljaj

- Jure Godler

Gostitelj razvedrilne TV-oddaje leta:

- Denis Avdić

- Lili Žagar

- Saša Jerković

- Blaž Švab

- Bernarda Žarn

- Peter Poles

Spletna zvezda leta:

- Mami blogerke

- Denise Dame

- Komotar minuta

- Cool Fotr

- Lepa afna

- Metina lista

Glas leta:

- Nina Pušlar

- Jan Plestenjak

- Lea Sirk

- Helena Blagne

- Modrijani

- Magnifico

Pesem leta:

- Ob kavi (Anabel)

- Hočem le tebe (Modrijani & Isaac Palma)

- Ni predaje, ni umika (BQL & Nika Zorjan)

- Vsi smo na istem (Nipke & Trkaj ft. Artifex)

- Lagano (Challe Salle)

- Jaz že vem, zakaj (Jan Plestenjak)

Filmska zgodba leta:

- Košarkar naj bo

- Stekle lisice

- Milice 2

- Prebujanja

- Rudar

- Ivan

Igralec leta:

- Jernej Šugman

- Sebastian Cavazza

- Matjaž Javšnik

- Tadej Pišek

- Primož Forte

- Bojan Emeršič

Igralka leta:

- Lara Komar

- Maruša Majer

- Tjaša Železnik

- Nina Ivanič

- Mojca Funkl

- Katarina Čas

K. S.