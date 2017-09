"Na koncu je cela Slovenija verjela in skupaj smo osvojili to zlato medaljo"

Navijaški utrip ob sprejemu zlatih košarkarjev

19. september 2017 ob 09:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Bilo je noro," je strnila 19-dnevno pravljico, ki jo je spisala slovenska košarkarska reprezentanca, babica enega izmed osrednjih junakov evropskega prvenstva v Carigradu Luka Dončića.

Milena Poterbin se pridružila navijačem, ki so pozdravili zlate junake na Kongresnem trgu. "Spodbujala sem ga od prvega dne, ko je začel trenirati košarko. Hotila sem na vse njegove tekme, tudi zdaj hodim v Madrid vsak mesec in sem najmanj en teden tam," je o podpori svojega vnuka spregovorila Poterbinova. Skupaj z 20 tisoč navdušenci na zlati zabavi je tudi ona podoživljala lepe trenutke iz Carigrada. A poleg nje so stali tudi družinski člani, prijatelji, znanci drugih slovenskih košarkarjev.

"To prvenstvo sem doživel zelo čustveno. Že tako sem ponosen, ker sem Slovenec in še moj brat je igral na parketu. Bil sem v Carigradu, čustva so bila na vrhuncu," se je spominjal Dino Murić, brat Eda Murića. Mlajši brat člana slovenske zlate ekipe je še enkrat poudaril, kako so košarkarji zedinili navijače: "Preprosto sem mogel verjeti. Prepričala me je njihova povezanost, energija, iskrenost na parketu ... Vedeli so, kaj so njihove vloge. Na koncu je cela Slovenija verjela in skupaj smo osvojili to zlato medaljo."

Med navijače se je pomešal tudi brat selektorja Igorja Kokoškova, ki se je tako kot 20 tisoč glava množica veselil s slovensko reprezentanco. "On je že dolgo v tem poklicu in v ta uspeh so bila vložena leta dela. Ampak, ko pogledamo širšo sliko, je on prispeval majhen delež k temu, da je Slovenija prišla na to mesto, kjer je zdaj." Seveda tudi sinoči ni šlo brez najbolj pogosto zastavljenega vprašanja, ali razmišlja, da bi ostal selektor slovenske reprezentance. "On ljubi Slovenijo. Ampak ljubezen ni dovolj za posel," je bil neposreden selektorjev brat.

Slovenski večdnevni praznik

Toda slavje se še zdaleč ni začelo sinoči na Kongresnem trgu. Ko se je v nedeljo v Carigradu nadaljevalo slavje po koncu televizijskega prenosa, so najprej oživele ulice slovenskih mest - zvoki petard, občasni sprehodi navijačev po ljubljanskih ulicah ovitih v slovenske zastave in vzklikanje: "Slo-ve-ni-ja!" To je bilo zgolj ogrevanje za to, kar je sledilo slabih 24 ur kasneje. Pogled na nabito poln Kongresni trg v dežju je bil veličasten - in to so znali pozdraviti tudi okiteni slovenski košarkarji.

Slovenski košarkarji so svojo pot v središče prestolnice začeli v Carigradu, trume navijačev pa se je čez dan z avtomobili, avtobusi in vlaki (ki so bili za navijače brezplačni - ob vstopu so morali zgolj pokazati navijaške rekvizite) zbiralo iz vseh slovenskih krajev. Ko sta nekaj minut čez 17. uro na železniško postajo prispela vlaka iz Jesenic in Maribora, je bilo jasno, da se bo navijaška vročica samo stopnjevala. "Kdor ne skače, ni Sloven'c!" Je odmevalo še preden je ustavil vlak iz Maribora.

"To je doživetje. To se zgodi enkrat in nikoli več," je komentirala 37-letna Mateja, ki je v spremstvu prijateljice prišla pozdraviti slovenske junake. Najbolj zagreti navijači so se čakanju košarkarjev na Kongresnem trgu pridružili že ob 18. uri, ko se je začel uradni program. Če je kdo slučajno prišel brez navijaške opreme, je imel na prizorišču zadnjo možnost, da "popravi" napako, saj so na stojnicah prodajali od zastav do ostalih rekvizitov. Velike raglje, bobni in neutrudno petje so krajšali čas, ko so na oder končno stopili zlati košarkarji na čelu s strokovnim štabom in jim namenili svoj poklon.

Več utrinkov s sprejema si lahko pogledate v spodnjem videu in fotogaleriji.

