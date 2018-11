Na Štajerskem ena največjih martinovanj v Sloveniji

Vinarji praznujejo letošnjo letino

11. november 2018 ob 17:29,

zadnji poseg: 11. november 2018 ob 18:11

Maribor,Ptuj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Jesenski dan je tako v štajersko prestolnico kot na Ptuj privabil številne obiskovalce – tudi iz tujine –, ki so se poklonili ne zgolj vinski letini, ampak letošnje martinovanje izkoristili tudi za druženje.

Obiskovalci martinovanja v Mariboru so prepričani, da je prireditev mestu lahko v ponos, ne pa tudi promocija štajerskih vin. Za Radio Slovenija so pojasnili, da imajo kakovostna vina, a jih ne znajo promovirati, ena izmed obiskovalk je posebej poudarila letošnje prijetno toplo vreme, spet drugi pa so kot glavni pozitivni vidik navedli, da so na dogodku srečali prijatelje, s katerimi so se imeli priložnost podružiti.

Ne samo obiskovalci, tudi vinarji so letos zadovoljni. Matej Markuš iz Maribora pravi, da je kakovost zelo visoka, poleg tega pa je bila letina tudi količinsko za kar 20 odstotkov nad povprečjem zadnjih petih let. Mariborska vinska zgodba pa ni samo sladka, nekoliko jo zagreni usoda Vinaga, nekdanje pomembne mariborske vinarske družbe, ki jo v stečajnem postopku prodajajo po delih. Za staro arhivsko klet ponudbe zbirajo do konca novembra.

Mariborsko martinovanje je odprla vinska kraljica, potem pa so organizatorji za obiskovalce pripravili še celodnevni zabavni program, v sklopu katerega med drugim nastopajo Ansambel Saša Avsenika, Domen Kumer in Manca Špik. Mariborsko martinovanje na trgu Leona Štuklja se bo končalo šele jutri, s ponudbo mladih vin in domačih dobrot.

Pestro tudi na Ptuju

Tudi ptujsko martinovanje je že doživelo svoj vrhunec, ko so blagoslovili novo vinsko letino. Že dopoldne je mestno središče napolnila Martinova tržnica, enajst minut čez enajsto pa so tudi slavnostno imenovali novega princa ptujskega karnevala. Tako se tudi uradno začenjajo priprave na pustni čas.

Na Ptuju imajo poleg blagoslova vina še en poseben tradicionalen običaj, in sicer imenovanje novega princa karnevala. Sedemnajsti po vrsti je to postal Darko Cafuta, s prinčevskim imenom baron Jakob Zekel Videmski. "Da boste uresničili vse svoje želje in postali za nekaj dni sanjsko bitje," je zbrane nagovoril pred začetkom pustovanja.

Princ bo svojo nalogo opravljal naslednji dve leti, z njegovim imenovanjem pa so se na Ptuju tudi uradno začele priprave na pustni čas.

P. B., Irena Kodrič Cizerl in Danijel Poslek (Radio Slovenija)