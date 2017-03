Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Petkovi večeri na TV Slovenija ostajajo tradicionalno obarvani z narodno-zabavno glasbo. Foto: Žiga Culiberg Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poklepetajte z Darjo Gajšek in Blažem Švabom

Začenja se nova sezona oddaje Slovenski pozdrav

3. marec 2017 ob 10:17,

zadnji poseg: 3. marec 2017 ob 10:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gosta MMC-jeve spletne klepetalnice sta Darja Gajšek in Blaž Švab, voditelja oddaje Slovenski pozdrav. Vprašanja že lahko pošiljate!

Dvojica bo poklepetala z vami pred začetkom nove sezone, v kateri bodo predstavili novo igro Kolo sreče polk in valčkov, spoznali boste nov humoristični par Meri in Srečka, v kvizu bodo znani Slovenci tekmovali za dober namen ...



Oddaja Slovenski pozdrav bo na sporedu v petek, 3. marca, ob 20.00 na 1. programu TV Slovenija.

V oddaji, ki so jo posneli na Avsenikovi domačiji v Begunjah na Gorenjskem, bodo napovedali tudi finaliste Slovenska polka in valček 2017. Nastopili bodo Spev, Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, družina Sotošek in OŠ Jurija Dalmatina, Manca Špik in Isaac Palma, Naveza, ansambel Vikend ter ansambel Poljanšek ...

Kaj se še obeta v novi sezoni, kako se Darja in Blaž pripravljata na nove oddaje ... Vse to in še več boste izvedeli že zelo kmalu. Vabljeni k zastavljanju vprašanj!

D. S.