Prižig lučk: Ljubljana zasijala v barvah praznične okrasitve

Slovesni vstop v praznični december

30. november 2018 ob 16:02,

zadnji poseg: 30. november 2018 ob 18:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S tradicionalnim prižigom lučk je Ljubljana vstopila v praznični čas, ki ga bodo poleg svetleče okrasitve zaznamovali tudi praznični sejem in številni praznični dogodki.

Prižig lučk je v središče Ljubljane tudi letos privabil množico ljudi, ki je pozdravila vstop v veseli december. Praznična Ljubljana prebivalcem letos ponuja nekaj novosti tako pri okrasitvi kot pri decembrskem programu prireditev. Novost pri okrasitvi predstavljata predvsem dve novi smreki. Ena je postavljena na Mali ulici, pred mestnim igriščem, druga pa na Slovenski cesti, na križišču s Trdinovo ulico.

Dopolnitve je bila deležna tudi svetlobna okrasitev, ki jo je obogatilo 50 dodatnih svetlobnih zvezdic. Letošnja svetlobna okrasitev se sicer imenuje Zbliževanja in je tudi letos delo umetnika Zmaga Modica. Novost pri letošnji osvetljavi je tudi svetlobna povezava Brega z Gallusovim nabrežjem, prek Ljubljanice.

Novost v programu prireditev predstavljajo delavnice ob koncu tedna za otroke, ki bodo potekale na Križevniški ulici od 1. do vključno 23. decembra. Tako kot vsako leto bo v Ljubljani organizirano tudi tradicionalno silvestrovanje za najmlajše, in sicer ob 16. uri.

50 kilometrov lučk in 50 sejemskih hišk

Tradicionalni del programa pa med drugim ostajajo Miklavžev sejem in sprevod, sprevodi dedka Mraza, Čarobni gozd in glasbeni program na ljubljanskih trgih. Silvestrovanje na prostem bo letos potekalo na štirih lokacijah, ob polnoči pa bo mesto razsvetlil petminutni ognjemet z grajskega griča. Ob slabem vremenu bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami.

Danes se je odprl tudi praznični sejem, v sklopu katerega 50 sejemskih hišk na štirih različnih lokacijah – na Bregu, na Petkovškovem nabrežju, na glavni tržnici na Pogačarjevem trgu ter na dvorišču Ljubljanskega gradu – obiskovalce vabi z darilno in gostinsko ponudbo. V skladu s trajnostno naravnanostjo Ljubljane gostinci uporabljajo izključno trajnostno embalažo, ki je biološko razgradljiva. Vsak gostinec ima v svojo ponudbo vključeno tudi vsaj eno jed iz nabora Okusi Ljubljane.

Staro mestno jedro je prepredeno s 50 kilometri prazničnih lučk, še 800 svetlobnih teles in 50 lampijonov, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci, pa krasi park Zvezda. Kot je na novinarski konferenci povedala direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek, so sredstva za osnovno okrasitev znašala 220.000 evrov.

Milijon obiskovalcev

Za varnost v času prazničnih prireditev bodo skrbeli ljubljanski policisti in redarji. Ob tem obiskovalce opozarjajo na nevarnost tatvin, kajti storilci radi izkoriščajo gnečo na tovrstnih prizoriščih in v gostinskih lokalih. Poudarjajo, da lahko posameznik za lastno varnost in varnost svoje lastnine poskrbi s preventivnim in samozaščitnim obnašanjem. Redarji voznike naprošajo tudi za strpnost v prometu, saj bo Ljubljano obiskalo veliko število ljudi.

Pri Turizmu Ljubljana ocenjujejo, da bo prestolnico v decembru obiskalo okoli milijon enodnevnih obiskovalcev. Lani je bilo v decembru okoli 100.000 prenočitev tujih obiskovalcev. Letos jih po besedah direktorice Turizma Ljubljana pričakujejo še več, saj je povprečna stopnja zasedenosti 60-odstotna. Prenočitve so se v zadnjih desetih letih v mesecu decembru povečale za 145 odstotkov, doba bivanja pa ostaja v mesecu decembru enaka.

Praznično tudi drugje po Sloveniji

Ob Ljubljani so se Kopru in Mariboru, kjer praznična okrasitev že dalj časa razsvetljuje mestne ulice, danes s prižigom lučk pridružila tudi nekatera druga slovenska mesta. Lučke so med drugim prižgali tudi na Bledu, v Domžalah, Izoli, parku Polhograjske graščine, Kidričevem, Radljah ob Dravi, Velenju in na Ptuju, jutri pa bodo lučke prižgali še v Celju, Kranjski Gori, Radovljici, Portorožu in Ilirski Bistrici.

Prižigi lučk bodo po slovenskih mestih na sporedu tudi ves naslednji teden, zadnja mesta pa bodo praznično zažarela naslednjo soboto oz. nedeljo.

Posnetek iz središča prestolnice si lahko ogledate spodaj (prižig prazničnih lučk na 20:22).

M. Z.