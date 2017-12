Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Novoletno smreko so na Prešernov trg pripeljali že 23. novembra. Foto: BoBo/Borut Živulović Pod praznično osvetljavo v prestolnici se zadnja leta podpisuje Zmago Modic. Foto: Borut Živulović/BoBo Na obrobju Ljubljane je že zaživela Ledena dežela. Foto: BoBo V parku Zvezda pa že nekaj dni obratuje eno največjih drsališč v Evropi Ledena fantazija, ki bo odprta vse do 7. januarja. Foto: BoBo Dodaj v

Prižig prazničnih luči kot uvod v veseli december

Pestro decembrsko dogajanje v prestolnici

1. december 2017 ob 10:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S prižigom prazničnih luči ob 17.15 in odprtjem prazničnega sejma se bo v prestolnici začel veseli december, ki bo trajal vse do 7. januarja. Na tradicionalni prireditvi bo zagorelo 50 kilometrov prazničnih lučk in 800 svetlobnih teles.

Tudi letos je okrasitev pripravil umetnik Zmago Modic in jo tokrat naslovil Preseki časa. Po besedah avtorja okrasitev predstavlja "možnosti vpogleda v različnost časa, tako v preteklost kot v prihodnost, abstraktne in realistične podobe prikazujejo izseke in žive in nežive narave".

Staro mestno jedro bo prepredeno s 50 kilometri prazničnih lučk, nameščenih bo 800 svetlobnih teles, drevesa ob Ljubljanici na Prulah pa bo krasilo 40 lampijonov, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci. Smreka, ki bo krasila Prešernov trg, je visoka 20 metrov in okrašena s približno 10 kilometri luči. Mestni občini jo je podaril meščan, prihaja pa s Pržana. Smreke bodo še na Mestnem in Levstikovem trgu, Pod Trančo, pri Figovcu, na gradu in v atriju Mestne hiše.

Prižig prazničnih luči v prestolnici boste lahko spremljali preko neoposrednega prenosa tudi na MMC-ju ob 17.15.



Poleg svetlobnih teles pa bo v širšem središču Ljubljane nameščenih še 40 lampijonov, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci, krasili bodo drevesa ob Ljubljanici na Prulah, staro mestno jedro pa bo prepredeno s 50 kilometri prazničnih luči. V prihodnjih dneh se bo v mestu zvrstilo več prireditev, poleg Miklavževega sejma in sprevoda ter sprevodov dedka Mraza bo decembra v Ljubljani več glasbenih prireditev na prostem, letošnja novost pa sta drsališče Ledena fantazija v parku Zvezda in minismučišče Kameleon na Novem trgu.

Osnovna okrasitev bo stala 220.000 evrov, sredstva pa so zagotovljena preko koncesijske pogodbe za javno gospodarsko službo urejanja javne razsvetljave, je pojasnila direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek. Že dopoldne so odprli tudi praznični sejem, 48 sejemskih hišic z darilnim programom in gostinsko ponudbo stoji na več lokacijah po središču mesta, letošnja novost pa sta hišici na Gallusovem nabrežju.



Pester glasbeni program

Decembrsko vzdušje se bo stopnjevalo vse do silvestrovega z zabavami na osrednjih trgih v mestu, ki se bodo letos začele že ob 20. uri. Znova se na Novi trg, Kongresni trg, Mestni trg in Trg francoske revolucije vrača glasba, in sicer od 15. decembra do 1. januarja bodo v Ljubljani nastopili Joker Out, Pero Lovšin in Španski borci, Big Foot Mama, Žan Serčič, Samuel Lucas, Halid Bešlić, Trio Utrip, Ansambel Saša Avsenika, Čuki, Zala Smolnikar, Lačni Franz, Prljavo kazalište, Peter Vode, Tabu, Ivan Zak, Klara Jazbec, CoverLover, Jana Šušteršič in Lea Sirk, Grupa Vigor, Single Ladies - Beyonce Tribute Band, Manouche, Neisha, Ars Groova, Cubanama’ Latin Band, The Dreams, Orlek, Mia Žnidarič kvartet, Helena Blagne, Nuša Derenda, Koala Voice, Repetitor, Nipke, Trije kralji, Happy Ol’ McWeasel ...

Dan Dogajanje na Kongresnem trgu 26. 12. Joker Out (predskupina), Pero Lovšin in Španski borci, Big Foot Mama 27. 12. Žan Serčič (predskupina), Samuel Lucas, Halid Bešlić 28. 12. Trio Utrip (predskupina), Ansambel Saša Avsenika, Čuki 29. 12. Zala Smolnikar (predskupina), Lačni Franz, Prljavo kazalište 30. 12. Peter Vode (predskupina), Tabu in Ivan Zak 31. 12. Klara Jazbec, CoverLover, Jana Šušteršič in Lea Sirk ter Grupa Vigor 1. 1. Single Ladies - Beyonce Tribute Band

Dan Dogajanje na Novem trgu 15. 12. Manouche 16. 12. Neisha 17. 12. Ars Groova 18. 12. Big Band Theory 19. 12. Cubanama' Latin Band 20. 12. The Dreams 21. 12. Mjav 22. 12. Cherry wine 23. 12. Orlek 25. 12. Mia Žnidarič kvartet 31. 12. Nuša Derenda in Helena Blagne

Dan Dogajanje na Trgu Francoske revolucije 30. 12. 8Bomb, MRFY, Koala Voice, Repetitor 31. 12. Nipke, Trije kralji (Zlatko, Klemen Klemen in RecycleMan), Happy Ol' McWeasel

Dan Dogajanje na Pogačarjevem trgu 25. 12. - 30. 12. slovenski glasbeniki popularne in narodno-zabavne glasbe 31. 12. Kvintet Danila Lukana in FKK Band

