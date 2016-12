Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Modrijani se vračajo na Kongresni trg. Foto: MMC RTV SLO/Jani Ugrin Tanja Žagar bo ogrevala množico v Mariboru. Foto: Sandi Fišer Nina Pušlar bo silvestrovala v Novem mestu. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Silvestrovanja na prostem: od Modrijanov do Tanje Žagar

Pestro dogajanje po Sloveniji

27. december 2016 ob 11:53

Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Portorož - MMC RTV SLO

Začetek novega leta bo tudi letos mogoče dočakati na prostem. Največje zabave bodo priredili v večjih mestih po Sloveniji. Največji obisk pričakujejo v Ljubljani in Mariboru.

V prestolnici bodo prvi silvestrovali otroci do 10. leta starosti, in sicer že od 16. ure naprej. Otrokom se bodo tudi letos na Kongresnem trgu pridružili pravljični junaki, obiskal pa jih bo še dedek Mraz.

Na Kongresnem trgu bodo od 21. ure naprej zbrane zabavali Begini in Modrijani. Na Trgu francoske revolucije bodo nastopili Kreshesh Nepitash, Avven, Malevolence in Elvis Jackson. Mestni trg bodo zazibali zvoki SwingTones in Anike Horvat. Pogačarjev trg pa bo raj za ljubitelje narodno-zabavne glasbe, saj bodo nastopili Ansambel Pika si ter Skupina France Korado in Krila. Ob polnoči pa bo nebo tradicionalno razsvetlil ognjemet.

Za zabavo v drugem največjem mestu v Sloveniji bo letos skrbela Tanja Žagar. Organizatorji silvestrovanja v Mariboru pa obljubljajo še številna druga presenečenja. Silvestrovanje se začne ob 20. uri. V Celju se bo glasbeni program začel ob 22. uri. Celjane pa bodo v novo leto popeljali Rok Ferengja & Rok‘n’Band. Na Titovem trgu v Velenju pa bodo silvestrovali s skupino Mambo Kings.

V Novem mestu bodo zadnje minute letošnjega leta odštevali z Nino Pušlar. V novo leto pa bodo stopili z županovo novoletno voščilnico in brezčasnimi uspešnicami skupine The Beatles v izvedbi glasbene skupine HELP!.

Na obali bo živahno v Piranu, kjer bo od 22.30 zbrane zabavala Nuša Derenda s skupino. Pred tem bosta v Gledališču Tartini Piran silvestrska gledališka predstava – komedija Iskrena spoved in dopoldanski program za otroke. Prvi dan v letu pa se lahko udeležite novoletnega popoldneva v Portorožu s tradicionalnim ognjemetom. V Novi Gorici bodo v novo leto stopili s skupino Pop Design in didžejem Jankom.

Na Bledu se bo silvestrovanje na Jezerski promenadi začelo ob 15. uri s Silvestrovanjem za otroke, od 22. ure naprej pa bodo zbrane zabavali Gregorji in ekipa Kreaktiv z ognjenim spektaklom. V Tržiču bodo v novo leto stopili z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami na Trgu svobode. V Kamniku pa s skupino Galop.

