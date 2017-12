Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.1 od 17 glasov Ocenite to novico! Tanja Žagar se z nastopom v Mariboru vrača na odre po porodu. Foto: BoBo Slovenski evrovizijski predstavnik na Evroviziji Omar Naber bo nastopil za silvestrovo v Novi Gorici. Foto: Andres Putting Za zabavo na Kongresnem trgu bodo poskrbeli CoverLover. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Nedaleč stran od Kongresnega trga bo na Mestnem trgu za zabavo poskrbela Helena Blagne. Foto: BoBo Muff bodo silvestrovali v Slovenj Gradcu. Foto: Žiga Mihelčič Tabu bodo nastopili v Novem mestu poleg domačinov MRFY. Foto: BoBo Največ ljudi pričakujejo v prestolnici. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Dodaj v

Silvestrovanja po Sloveniji: v novo leto s Heleno Blagne, Tanjo Žagar, Muff ...

Kje boste vi preživeli najdaljšo noč v letu?

30. december 2017 ob 11:22,

zadnji poseg: 30. december 2017 ob 13:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Najdaljšo noč v letu bo precej Slovencev tudi letos pričakalo na prostem, saj bodo po vsej državi potekala množična silvestrovanja. Več deset tisoč ljudi, med njimi precej tujih turistov, spet pričakujejo v prestolnici.

Osrednje prizorišče v Ljubljani bo na Kongresnem trgu, kjer bo novo leto z zdravico pričakal župan Zoran Janković, minuto po polnoči pa bo ognjemet z Ljubljanskega gradu osvetlil nebo nad mestom in oznanil začetek novega leta. Za zabavo bodo letos skrbeli Klara Jazbec, Jana Šušteršič in Lea Sirk, skupina CoverLover in hrvaška zasedba Vigor.

Na Trgu francoske revolucije bo zabava najprej potekala v ritmih hiphopa, saj bodo ob Nipkeju in Trkaju nastopili še Trije kralji - Zlatko, Klemen Klemen in RecycleMan, nato pa bo na vrsto prišla še skupina Happy Ol' McWeasel. Na Mestnem trgu bosta za ljubitelje slovenske zabavne glasbe poskrbeli Helena Blagne in Nuša Derenda, Pogačarjev trg pa bo kot vselej namenjen ljubiteljem narodno-zabavne glasbe, saj bosta tam gostovala Kvintet Danila Lukana in FKK Band.

Že popoldne bodo na Kongresnem trgu pripravili silvestrovanje za najmlajše s pravljičnimi junaki in prihodom dedka Mraza. Program se bo začel ob 16. uri z glasbenimi in plesnimi nastopi mladih talentov, minuto pred 17. uro pa bodo otroci v družbi dedka Mraza odštevali do novega leta.

Tanja Žagar v Mariboru

Veliko silvestrovanje, ki je vsako leto privabilo več kot 10.000 ljudi, pripravljajo tudi v Mariboru, kjer se bodo Štajerci in drugi obiskovalci zabavali na Trgu Leona Štuklja. Potem ko so zadnje dni letošnjega leta tam nastopile številne znane slovenske in tuje skupine, bo pred iztekom leta 2017 zbrane zabavala Tanja Žagar, po polnoči pa bo za veselje skrbela domača rockovska skupina The Rocktors.

Osrednje prizorišče silvestrskega večera v Celju bo na Krekovem trgu, kjer bo točno opoldne potekalo otroško odštevanje in s tem konec Pravljične dežele, otroke pa bo zabavala Ditka. Na večernem osrednjem silvestrovanju bo za glasbene ritme skrbela skupina Kingston.

Silvestrovanja v drugih mestih

Tudi na ptujskem Mestnem trgu bodo otroci silvestrovali že ob 11. uri, zvečer pa bosta ob novoletni poslanici župana Mirana Senčarja za glasbeno zabavo poskrbela zasedba Manouche in band domačega glasbenika Davida Matićija. Za konec prireditev v sklopu Ptujske pravljice in v pozdrav novemu letu v najstarejšem mestu obljubljajo tudi ognjemet.

Tradicionalno silvestrovanje na prostem na Trgu zmage pripravljajo tudi v Murski Soboti. Prireditev bodo začeli popoldne s programom za otroke, po 22. uri pa bosta za glasbeni program poskrbeli domači skupini D'Kwaschen Retashy in Horizont. Ob polnoči bo tudi pri njih ognjemet, še pred tem pa nagovor župana Aleksandra Jevška in skupinsko odštevanje zadnjih sekund leta 2016.

V Slovenj Gradcu bo za zabavo na Trgu svobode letos poskrbela skupina Muff. Na Ravnah na Koroškem se bodo na zadnji dan letošnjega leta zbrali tekači in odtekli silvestrski tek, zvečer pa se bodo veselili še na silvestrovanju na prostem. Živahno bo tudi v Dravski dolini, na prostem bodo silvestrovali v Radljah ob Dravi in na Muti pa tudi v drugih koroških krajih. Še posebej živahno je te dni v Mežici, kjer s prazničnim dogajanjem zaključujejo slavja ob občinskem prazniku.

V Velenju pa bo po otroškem silvestrovanju zvečer gostovala skupina Victory, meščane bo nagovoril župan Bojan Kontič. Silvestrovanje na prostem bodo v Kranju pripravili v okviru Prešernega decembra na Glavnem trgu, kjer se bodo zbrani pozibavali v ritmu legendarne skupine Pop Design. Organizatorji upajo, da bo dogodek poln sreče, veselja, obilja in plesa, ob tem pa si želijo, da bi pokalo le ob odpiranju šampanjcev.

Novi trg pa bo prizorišče novoletne zabave v Novem mestu, kjer bodo letos silvestrovali s skupino Tabu in domačo zasedbo MRFY ter zabavnim ansamblom Azalea. Zadnje sekunde do novega leta bodo odštevali skupaj z županom Gregorjem Macedonijem, ki bo someščanom tudi zaželel lep vstop v novo leto.

V Trebnjem bodo silvestrovali pod ogrevanim šotorom v Mestnem parku. V Metliki bodo jutri zvečer pripravili tradicionalni novoletni pohod po Urbanovi poti iz središča Metlike do Grabrovca, kjer se bo nadaljevala zabava pod ogrevanim šotorom. Tudi v Semiču zadnja leta pripravljajo pohod na Smuk, kjer bodo nato silvestrovali ob hrani in pijači iz nahrbtnika. Zadnjo noč v letu bodo rekreativno sklenili tudi v Šentrupertu s pohodom v Nebesa, to je vinorodni grič nad občinskim središčem.

V Novi Gorici bodo prihod novega leta pozdravili na Bevkovem trgu, kjer bodo zbrane zabavali skupina Primavera in Omar Naber, Koprčani pa bodo letu 2018 nazdravili v Taverni, kjer jih bosta zabavali zasedbi Žavbi band in Gedore.

Med preostalimi turistično bolj obiskanimi kraji velja omeniti silvestrovanje na Bledu, kjer bodo zbrane v zdraviliškem parku v okviru Zimske pravljice zabavali Gregorji, kljub pozivom okoljevarstvenikov, naj se odrečejo ognejmetu, pa tudi ta letos bo. Postojnčani bodo lahko novo leto - kot že vrsto let - tudi letos pričakali na Titovem trgu v središču Postojne, veselo pa bo tudi v Ilirski Bistrici. Na Obali pa bo najbolj zanimivo na Tartinijevem trgu v Piranu, kjer bodo gostovali Isaac Palma in skupina Big Foot Mama.

