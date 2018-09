Sedem deklet še v igri, katera bo nova mis Slovenije?

Maja Zupan je aktualna mis

8. september 2018 ob 18:03,

zadnji poseg: 8. september 2018 ob 22:12

Trbovlje - MMC RTV SLO

Leto je naokoli in dobili bomo novo mis Slovenije. V igri je še sedem deklet, Maja Zupan pa bo krono predala eni izmed njih. Katera bo Slovenijo zastopala na izboru za mis sveta 8. decembra v mestu Sanya na Kitajskem.

Odgovor bo znan v poznih večernih urah. Finalni izbor se je začel ob 20.15, prvič v zgodovini pa poteka v Zasavju - v Delavskem domu v Trbovljah.

V superfinale se je uvrstilo sedem deklet: Mojca Kranjec, Pia Šoško, Corrina Mijatović, Marija Seničar, Melisa Hrapić Cvetko, Lara Kalanj in Suzana Knezar.

V finalu so nastopile še: Katalina Simonič, Lara Karneža, Hana Čolić, Charnée Bijön Bonno, Ksenija Kržan, Lara Drinovec, Vanessa Goropevšek, Nika Benotič.

Tekmovalke so se žiriji in občinstvu predstavile v več izhodih, ni manjkal niti izhod v kopalkah, dekleta so predstavile najnovejše kreacije priznane slovenske znamke, Nancy Beachwear, za katero stoji oblikovalka Nancy Aljančič. Za konec so se sprehodile v večernih toaletah.

Mis sveta (Miss World) je najstarejše mednarodno licenčno lepotno tekmovanje in spada v sam vrh svetovnih lepotnih izborov. Poleg več kot sto predstavnic z vsega sveta se bo tekmovanja na Kitajskem udeležila tudi nosilka naziva mis Slovenije.

Spodaj si lahko pogledate finalistke letošnjega izbora, ogledate pa si lahko tudi izbor v živo.

D. S.