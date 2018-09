Več kot 30.000 obiskovalcev na Ribniški sejem

V Tržiču pa Šuštarska nedelja

2. september 2018 ob 09:10

Ribnica - MMC RTV SLO, STA

Mojstri starih obrti in rokodelskih veščin se bodo danes zbrali na 43. ribniškem sejmu suhe robe in lončarstva. Organizatorji pričakujejo več kot 30.000 obiskovalcev iz vse Slovenije in tujine.

Sejem bo ponujal 450 stojnic, od tega bo 60 stojnic izdelovalcev suhe robe in tistih, ki prikazujejo izdelavo lončenih izdelkov, je pojasnil Marko Modrej iz ribniškega turističnega društva. Poleg tega bo potekal 19. rokodelski festival, kjer bodo razstavljali na stojnicah s pozabljenimi obrtmi, ki jih v Sloveniji oživljajo. Na festival tako prihajajo rokodelci iz celotne Slovenije, imajo tudi certifikat art&craft.

Poleg tega bodo festival bogatile številne druge stojnice in pestra gostinska ponudba. "Zadnja leta precej delamo in gradimo na kulinariki, na obujanju starih ribniških jedi, v prihodnjih letih bomo to nadgradili v še kakšen festival, ki ga bomo dodali ribniškemu sejmu," je napovedal Modrej. Letos bodo predstavili tudi novo himno ribniškega sejma, za katero upajo, da bo postala del tradicije.

Na sejmu ne bodo sodelovali le domači izdelovalci, ampak tudi tuji iz Avstrije, Italije in Hrvaške. Organizatorji upajo, da danes ne bo dežja.

Sejem suhe robe in lončarstva ima v Ribniški dolini dolgo in bogato tradicijo. Prvi sejmi so se odvijali v 16. stoletju, ko so imeli ribniški tržani s cesarskim dovoljenjem tedenske sejme kot posebno trško svoboščino. Ti sejmi so bili posebno živahni ob žegnanjih.

Trženje je spodbujal tudi ribniški graščak, ki je po urbarju iz leta 1573 pobiral le stojnino, ostalih dajatev domačinom ni bilo treba plačevati. Na začetku 16. stoletja so si Ribničani postavili tudi lastno sejmišče, t. i. kavmav. To sejmišče, ki je stalo na prostoru današnje Miklove hiše, so Ribničani dolgo hranili v dobrem stanju.

Skozi stoletja so se sejmi selili v Sodražico, pa znova v Ribnico, od leta 1976 pa imajo v Ribnici spet vsakoletni sejem suhe robe in lončarstva. Gre za tradicionalno kulturno-etnografsko prireditev, ki se je zadnje desetletje razvila v večdnevno dogajanje, imenovano Ribniški dnevi in iz leta v leto privablja vse več obiskovalcev tako iz tujine kot domovine.

Šuštarska nedelja v Tržiču

V Tržiču bo danes tradicionalna Šuštarska nedelja, na kateri bo mogoče od blizu spoznati in doživeti čevljarsko in drugo obrtno dediščino. Organizatorji obljubljajo bogat kulturni, etnografski, glasbeni in kulinarični program, pa tudi številne novosti, vključno z otroško šuštarsko nedeljo, so sporočili iz Občine Tržič.