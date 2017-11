Video: Klemen Slakonja tokrat kot Donald in Melania Trump

Predstavlja novo igro s kartami

10. november 2017 ob 21:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Klemen Slakonja se na portal za množično financiranje Kickstarter tokrat podaja z zabavno strateško igro s kartami America First Cards, pod katero se je podpisal tudi kot eden osrednjih oblikovalcev.

"To niso lažne novice," piše v opisu kampanje, za katero je Slakonja posnel tudi predstavitveni video, v katerem se je prelevil v vlogo Donalda in Melanie Trump, ki igrata karte America First Cards.

Na Kickstarterju si je za cilj zastavil zbrati 10 tisoč dolarjev, ob kampanji pa je zapisal, da je igra izdelana v Sloveniji. "Tako kot prva dama." Kot opisujejo, je to zabavna strateška igra s kartami, v kateri igralci osvajajo imperije, ki jih branijo z ovcami. Bistvo igre je zgraditi čim več imperijev, jih ubraniti pred karto You're Fired in se izogniti karti Hillary-ous.

To naj bi bila edina igra, "pri kateri lahko nasprotniku pogledaš v karte, ga napadeš, nepravično trguješ in ga prisiliš v to, da ti pred vsemi igralci nameni nekaj lepih besed. Je igra, pri kateri lahko brez zamere odpustiš celo družino in prijatelje".

Celoten video za kampanjo si lahko ogledate spodaj.

P. B.