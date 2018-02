Video: "Metalska čajanka" na Emi in dva obraza 10-letne Izaje

Na oder v beli obleki stopi svetlolaso dekletce z velikimi modrimi očmi in z rahlim nasmeškom zre v kamero. Nenadoma pa se zazdi, kot da je konec sveta.

Namesto prikupnega otroškega petja udari težek zvok, svetlobni učinki zaslepijo in nedolžno dekletce se med "slemanjem" spremeni v malo metalsko pošast.

Gre za glasbeni vložek, ki se je zgodil na sinočnjem predizboru Eme med odmorom in je sodeč po komentarjih na družbenih omrežjih navdušil tudi gledalce.

Ideja je zrasla na zelniku scenaristov Eme - poleg Vida Valiča sta to še Sašo Stare in Juš Milčinski -, ki skupaj pišejo scenarij za predizbor in finale.

Valič, ki prireditev letos tudi vodi, je za MMC povedal, da je razmišljal o tem, kaj bi bila na Emi najboljša nevtralizacija sluha. Odgovor je bil kot na dlani: metal oziroma death metal. To se mu je zdela "dobra distorzija, glede na to, kakšen dogodek je".

"Na odru je bilo nazadnje videti še dvakrat boljše od same ideje," je bil zadovoljen.



Želeli ponazoriti pravo nasprotje

Za skladbo je izbral Volcanos zasedbe Bloodspot, nato pa začel iskati dekletce, ki bi bilo prisrčno in milo, da bi čim bolje ponazoril to nasprotje.

Nazadnje jo je našel v podobi 10-letne Izaje, hčerke svoje dobre prijateljice. Idejo je najprej predstavil njeni mami, ki se je z njo strinjala, nemudoma se je navdušila še Izaja.

In v soboto zvečer je malčica res stopila na veliki oder in poskrbela za enega nepozabnih glasbenih vložkov med premori v zgodovini Eme. Voditelj pa si je ob robu odra nasmejan privoščil skodelico čaja, ki ga je ob divjih zvokih v ozadju mirno srkal.

"To je simboliziralo dejstvo, da ne glede na to, kakšna glasba je, lahko v njej še vedno najdeš mir. Čeprav veliko ljudi metalske glasbe ne razume, sem sam prepričan, da ti lahko v nekaterih trenutkih življenja dodobra pomaga razčistiti čustva," odgovarja Valič.

VIDEO Metalski vložek na Emi 2018

