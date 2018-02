Video: Nekoč za izkazovanje ljubezni ni bil potreben poseben dan

Kako so si ljubezen izkazovali nekoč?

14. februar 2018 ob 21:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

God svetega Valentina po izročilu prinese ključ do korenin in prinese pomlad, v zadnjih letih pa je to postal potrošniško naravnan praznik zaljubljencev, ki nekoč za to niso potrebovali posebnega dneva.

V preteklosti so priložnosti za izkazovanje ljubezni iskali v najrazličnejših opravilih in ob godovih različnih svetnikov. Slovenski etnografski muzej v Ljubljani hrani nekaj predmetov, ki so si jih naši predniki v 19. in na začetku 20. stoletja izmenjevali takrat, ko se je prižgala iskrica.

"Ljubezenska darila so odraz nekih vrednot, ki so bile cenjene, med njimi je bilo tudi znanje, na primer rezbarsko znanje, s pomočjo katerega so se lahko izdelale preslice ali pa tudi skrinjice," je za Televizijo Slovenija pojasnila Bojana Rogelj Škafar z etnografskega muzeja.

Preslica je sicer sestavni del kolovrata in iz zapisov vemo, da je šlo v tem primeru tudi za ljubezenska darila, ki so jih dekleta in pozneje žene hranile v spomin na ljubezensko čustvo.

Pisanje ljubezenskih pisem, ki je povezano s svetim Valentinom in z legendami o njem, v vaškem okolju ni bilo tako zelo razširjeno, kot zanimivost pa velja poudariti, da so bile medij sporočanja ljubezenskih sporočil tudi pisanice.

P. B., Saša Kranjc (Televizija Slovenija)