VIDEO: Alternativni prenos iz Planice – kaj o tekmi pravijo Cerar, Žižek, Salome in drugi

Komentatorja Jure Mastnak in Aleksander Pozvek

24. marec 2018 ob 07:43,

zadnji poseg: 24. marec 2018 ob 12:41

Planica - MMC RTV SLO

Ob ekipni tekmi v Planici je na MMC-ju potekal tudi prav poseben spletni prenos, v katerem sta dogajanje na zabaven način komentirala imitatorja Jure Mastnak in Aleksander Pozvek.

V Uredništvu za nove medije smo pripravili prav poseben prenos ekipne tekme v Planici, ki sta jo neposredno s kraja dogodka v živo komentirala imitatorja, nepogrešljiva delčka sestavljanke Radia Ga-Ga in ljubitelja športa. Ob njunem komentiranju ste si lahko polete ogledali na malo drugačen način, saj sta se med prenosom prelevila v številne znane Slovence.

V alternativnem prenosu iz Planice smo tako lahko slišali, kako o skokih razpravljata Janez Janša in Karl Erjavec, skoke je v svojem slogu pokomentiral Miran Ališič, taktiko skakalcev pa je razčlenil tudi Srečko Katanec.

Cerarja navdušili skakalci, Lukšiča pa ...

Ob skokih je bil izjemno očaran Miro Cerar, ki je ob tem priznal, da se sam ne bi upal spustiti po planiški velikanki. Manj impresioniran je bil koprski župan Boris Popovič, ki je trdil, da gre on z avtomobilom 250 kilometrov na uro, pa ljudje niso navdušeni, skakalcem pa vsi ploskajo, ko na skakalnici dosežejo le dobrih 100 kilometrov na uro.

MMC-jevo komentatorsko mesto je obiskal tudi ljubljanski župan. "V Planici se počutim kot na rotovžu, kot da je pred mano Robbov vodnjak. Čista uživancija," je zatrjeval Zoran Janković.

Igorja Lukšiča so bolj kot skoki prevzele hostese, o katerih je debatiral skupaj z Brankom Grimsom, filozof Slavoj Žižek pa je pojasnil, zakaj se ne strinja s tem, da je Planica označena kot snežena kraljica.

Skoke zadnjih tekmovalcev je komentirala slovenska estradnica Salome, ki je veselo naznanila: "Folk mamo štenge, Planica žur, gremo vsi na glavo do konca, do jutranjih ur!"

Poleg vseh omenjenih so tekmo in preostalo dogajanje "pokomentirali" tudi Ivo Milovanovič, Zmago Sagadin, Danilo Türk, Janez Zemljarič, Gašpar Gašpar Mišič, Kimmi Raikkonen, Vlado Kreslin in drugi.

Izsek alternativnega prenosa si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

D. S., M. Z.