Vikend bo postregel z glasbo, športom in ulično umetnostjo

Kam ta konec tedna?

3. avgust 2018 ob 14:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Očitno se je končno začelo pravo poletje, na to ne kažejo zgolj visoke temperature, ampak tudi pestro avgustovsko dogajanje na družabnem področju.

Na Obali se bodo zvrstile številne tradicionalne, kulturne, kulinarične in druge prireditve. Poskrbljeno bo za najrazličnejše glasbene okuse, otroci pa bodo lahko uživali na različnih delavnicah. Že v četrtek se je začel 12. Taritnijev festival, ki bo trajal vse do 2. septembra. Do nedelje pa se na Tartinijevem trgu v Piranu nadaljuje Poletni festival Piran, z baletnimi, plesnimi, folklornimi in glasbenimi dogodki.

V soboto bo v izolskem mestnem jedru dišalo po šalši, saj bodo domači kuharji na prireditvi Šalšijada tekmovali v kuhanju paradižnikove omake na star istrski način. Ankaran pa do konca meseca gosti Poletje v Ankaranu, v okviru katerega se bodo zvrstile različne glasbene, gledališke in otroške prireditve.

Tenis in glasba v Portorožu

Poskrbljeno bo tudi za ljubitelje športa, v Portorožu bo namreč vse do 11. avgusta potekal 6. ATP Challenger Slovenia open, teniški turnir, ki združuje šport in zabavo. Turnir bo z dobrodelnim koncertom nocoj odprla skupina Big Foot Mama. Ljubitelje filma pa vabi Kino na plaži v Portorožu.

Osvežitev ob Kolpi

V sredo se je začel festival Castle Kolpa, ki bo vrhunec dosegel nocoj, ko bodo na glavnem odru nastopili Laibach in S.A.R.S., poleg njih pa se bodo na odru zvrstili še Happy Ol' McWeasel, Jackson ter Gramophonedzie Live Experience.

Na sklepni večer v soboto bodo na glavnem odru nastopili Hamo & Tribute 2 Love, Brkovi in Ice On Fire, za vrhunec dogajanja pa bodo poskrbeli Magnifico in Plavi orkestar.

V naši prestolnici Trnfest, v avstrijski festival urbane estetike

V prestolnico vabi že 27. Trnfest, do 5. avgusta pa bo v Ljubljani na različnih lokacijah potekal festival hip hop kulture.

Če vas mika skok čez mejo, Dunaj ta vikend gosti že peti festival za urbano estetiko Calle Libre, ki v mesto pripelje ulične umetnike in grafitarje z vseh koncev sveta.

Sa. J.