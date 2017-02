Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 17 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Omar Naber odgovarja na vaša vprašanja. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Slovenijo bo na Evroviziji (znova) zastopal Omar Naber!

Z vami klepeta zmagovalec Eme, Omar Naber

Kaj vas zanima?

27. februar 2017 ob 07:57,

zadnji poseg: 27. februar 2017 ob 10:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gost MMC-jeve spletne klepetalnice je zmagovalec Eme 2017, Omar Naber, ki je prepričal s pesmijo On My Way. Vprašanja mu lahko postavljate v aplikaciji spodaj.

Zmagovalca letošnje Eme, ki bo odpotoval na 62. tekmovanje za Pesem Evrovizije 2017 maja v Ukrajino, je izbralo šest strokovnih regijskih žirij ter gledalci in poslušalci s telefonskim glasovanjem. Razmerje ocen oziroma točkovanja strokovnih žirij in telefonskega glasovanja je bilo 50 : 50. Žirije so na prvo mesto postavile Naberja, gledalci pa BQL, seštevek vseh glasov je v Kijev poslal Omarja Naberja.

Dokler so občutki po zmagi še sveži, jih bo delil z vami v spletnem klepetu, kjer ga lahko vprašate tudi, ali že razmišlja, kako (če sploh) bo njegov nastop v Kijevu drugačen od tega na Emi, pa tudi, kako je praznoval svojo drugo zmago na Emi.

T. K. B.