Darila, ki smo jih prinesli v Špeter. Foto: Radio Koper Ravnateljica dvojezične šole v Špetru Sonja Klanjšček in novinarka Tjaša Škamperle. Foto: Radio Koper Župan občine Špeter Mariano Zufferli in novinarka Tjaša Škamperle. Foto: Radio Koper Učenci dvojezične šole Pavel Petričič pred mikrofonom Radia Koper. Foto: Radio Koper

Za 68. rojstni dan Radia Koper knjižna darila v Benečijo

Prijetna darila in čestitke

25. maj 2017 ob 19:59

Špeter - MMC RTV SLO/Radio Koper

Za rojstni dan je lepo prejemati darila in čestitke. To pravilo smo sodelavci Radia Koper obrnili na glavo: po čestitke se je radijska ekipa odpravila v Špeter, ne praznih rok, tja je odpeljala tudi nekaj daril.

V špetrsko dvojezično šolo smo se pripeljali z več kot 300 knjigami. Pobuda, da bi učencem podarili knjige, je nastala pred več kot desetimi leti, ko je dopisnica RTV Slovenija Mirjam Muženič v Benečijo odpeljala 200 knjig. Glavnino jih je podarila knjigarna in založba Libris in že takrat so se strinjali, da takšen dogodek ne sme biti zadnji.

Vmes se je v Špetru zgodilo marsikaj: poslopje šole so zaprli, učenci so bili šest let razseljeni po več lokacijah, do letošnjega januarja, ko so se preselili v prostore prenovljene in tudi delno nove šolske zgradbe. Kolegica Mirjam se je zato spomnila obljube.

Ravnateljica Sonja Klanjšček: "Lepo je, če za rojstni dan darilo prejmemo mi. S tem se vedno strinjamo, še posebej, če je darilo v obliki knjig." Knjig sicer še niso mogli zložiti na police, ker teh še nimajo. Na opremo knjižnice namreč še čakajo.

Na šoli so jih toplo sprejeli

Kaj berejo učenci špetrske šole? "Tudi mi imamo bralno značko. Prav ta teden smo pri nas gostili Toneta Partljiča, za učence nižje srednje šole, torej 6., 7. in 8. razreda, ter Andreja Rozmana – Rozo, ki je imel dva nastopa za učence osnovne šole. To je bil zelo lep praznik."

Letos dvojezično šolo in vrtec obiskuje več kot 280 otrok. Zelo si želijo, da bi v Špetru odprli tudi dvojezično srednjo šolo. "Srčno upamo, da nam bo uspelo. Če nam je uspelo, da je ta šola zaživela, zrasla z začetnih šestih otrok do današnjega števila in dobila tako motiviran kader ter tako motivirane starše, ki šoli pomagajo, sem prepričana, da bomo našli tudi pot, kako ponuditi otrokom tudi nadaljnje šolanje v slovenskem jeziku."

Zavzemajo se za dokončno ureditev okolice

S številom vpisanih otrok so zadovoljni, skrbi pa jih, kako bo v prihodnje: "Odprto vprašanje teh krajev je prav to, da je populacije manj, veliko manj kot nekoč. Upamo, da je tudi šola kamenček v mozaiku tega, da ti kraji ostajajo živi in da se ljudje odločajo, da bodo ostali oziroma se bodo vrnili. Tako bo šola in s šolo tudi kraji živeli naprej."

Šola v Špetru sprejema vse več otrok iz 25 občin Benečije. Šele sedanja občinska uprava, ki jo vodi župan Mariano Zufferli, se je potrudila za ureditev prostorov. Župan je pomagal celo fizično seliti šolsko opremo. Pripravljen je še naprej pomagati, saj, kot je povedal v narečju: "Moramo finit, moramo delat ..." Nato je v italijanščini pojasnil, da so predstavniki občine pristojnim v deželi Furlaniji - Julijski krajini že predstavili načrte za ureditev zelenih površin pri vrtcu, parkirišča in okolice šole sploh. Zdaj čakajo na sestanek s predsednico dežele. Kot pravi Zufferli, si tako občinska uprava kot on osebno močno prizadevata, da bi bila šola kar se da funkcionalna.

Vprašali smo ga tudi, ali bo, glede na to, da ima slovenske korenine, tudi prebral kakšno od knjig, ki smo jih pripeljali: "Z veseljem, ker nikoli ne vemo vsega. Knjiga je predvsem obogatitev osebe. Obljubljam, da bom prebral, saj želim spoznati zgodovino."

Tjaša Škamperle (Radio Koper)