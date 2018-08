Po 12 letih vrnitev na divji zahod, v Deadwood

David Milch oddal zadnjo različico scenarija

31. avgust 2018 ob 20:07

Potem, ko je po dolgih letih ugibanj HBO prižgal zeleno luč filmski različici Deadwooda, so zdaj znane nekatere podrobnosti projekta, ki so se ga srčno razveselili vsi goreči oboževalci kultne serije, ki nikdar niso preboleli, da jo je HBO po treh sezonah ukinil.

"Maestro je prekosil samega sebe," je na Twitterju zapisal W. Earl Brown, ki je v seriji igral Dana Dorityja, desno roko Ala Swearengena (nepozabni Ian McShane).

Dority v seriji tvitov kar ni mogel prehvaliti zadnje različice scenarija, pod katerega se je, tako kot pod serijo, podpisal David Milch. "Ko sem bral scenarij, so moja čustva skakala v vsako j***o smer. Od vznesenosti do melanholije; od izbruhov veselja do krikov obupa."

"Milchove besede so kot slasten obrok. Kompleksnost njegovih okusov je nekaj, kar je vredno z užitkom okušati," je zapisal.



Brown pravi, da je Milchov zadnji osnutek scenarija podoben prejšnji različici, ki jo je prebral pred letom in pol, a "kompleksnosti odnosov ter čustveni viški in padci so ostri kot najbolj nabrušen nož". "Kar v želodcu te stisne," je pripomnil.

Snemanje se začenja oktobra

Sicer pa bo dve uri dolga filmska različica Deadwooda postavljena 10 let po dogodkih v tretji sezoni, ki se je sklenila leta 2006. Snemanje naj bi se začelo 5. oktobra, premiero pa napovedujejo za pomlad prihodnje leto.

Deadwood, postavljen v slovito mestece sredi Black Hillsov v Južni Dakoti, mestece kvartopirstva, prostitucije in ostalega razvrata na robu indijanskega ozemlja, je serija, ki je kljub kratkemu roku trajanja doživela izjemen odziv kritikov in naglo postala minikult.

Milchova besedila so bila kompleksna, skoraj shakespearijanska, a z rekodnim številom kletvic. Serija je bila na trenutke brutalna (v spominu ostane krmljenje prašičev s truplom), prizori spolnosti so bili neposredni, Milch pa se je ognil romanticizmu divjega zahoda, ki so ga bili polni stari, klasični vesterni.

Kot smo zapisali v recenziji serije pred leti, ko jo je predvajala tudi naša televizija: "Deadwood je morda ena najizvirnejših serij zadnjih let in tako čudovito pristno zajame duh Divjega zahoda in dodelane, čudaške, unikatne like resničnega pionirskega mesta v Južni Dakoti, da ob njej vesterni Johna Wayna delujejo kot amaterske šolske predstave."

Ameriški filmski kritik Matt Zoller Seitz, urednik strani RogerEbert.com, je dejal celo, da je Deadwood "najboljša TV-serija vseh časov".

Predčasno slovo

Po drugi strani pa je bila gledanost precej nizka, verjetno tudi zaradi relativno počasnega tempa, ki je zahteval precej zbranosti gledalcev, zato so se pri HBO-ju odločili serijo po tretji sezoni končati, s tem pa so tako oboževalce kot protagoniste serije prikrajšali tudi za pravi finale.

V naslednjih letih so TV-hiša in ustvarjalci brez konkretnih potrdil še budili upanje gledalcev z napovedjo dveh dvournih TV-filmov, a iz tega ni bilo nič in leta 2009 je McShane v oddaji Daily Show Jona Stewarta izjavil, da je "Deadwood mrtev". Leta 2011 so nato govorice o morebitni oživitvi Deadwooda znova vzniknile, leta 2015 pa sta se HBO in Milch tudi konkretno začela znova pogovarjati o Deadwoodu. A trajalo je še tri leta, da je HBO dejansko uradno projekt potrdil, medtem pa so celo glavni igralci izgubljali vero v nadaljevanje.

V filmski različici naj bi se vrnili vsi stari znanci, bo pa na žalost Deadwood za velika platna ostal brez enega glavnih likov, Swearengenovega rivala in lastnika saloona Cyja Tolliverja. Powers Boothe, veteranski igralec, ki ga je upodabljal, je namreč lani pri 68 letih umrl za rakom. Brown gledalcem ni mogel razkriti, kako se bo film lotil njegove odsotnosti, bo pa ta zagotovo naslovljena.

