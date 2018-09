Romanovi: Prihaja serija vseh serij, v kateri igra "pol Hollywooda"

Matthew Weiner se vrača

3. september 2018 ob 10:23

Los Angeles - MMC RTV SLO

Matthew Weiner, avtor Oglaševalci (Mad Men) se tri leta po koncu te TV-uspešnice, ki je navduševala kritike, vrača z ambiciozno serijo Romanovi, v kateri očitno nastopajo praktično vsi, ki v Hollywoodu kaj štejejo.

Tako zvezdniške zasedbe mali zasloni nedvomno še niso imeli.

V napovedniku za serijo, ki jo bodo na Amazonu premierno prikazali 12. oktobra, namreč za hipec uzremo stara znanca iz Oglaševalcev Christino Hendricks in Johna Slatteryja, Diane Lane, Amando Peet, Aarona Eckharta, Radho Mitchell, Isabelle Huppert, Noaha Wyleja (Urgenca), Coreyja Stolla (Hiša iz kart) in številne druge.

Gre za antološko serijo z osmimi epizodami, ki se vrti okoli številnih posameznikov, ki so prepričani, da so potomci ruske carske dinastije.

Dinastija Romanov je vladala Rusiji približno 300 let, od 17. stoletja do leta 1918, ko so boljševiki med oktobrsko revolucijo carja Nikolaja II. in njegovo družino, vključno z vsemi petimi otroki, ubili.

V naslednjih letih je sicer vztrajno krožil mit, da je 17-letna carjeva hčerka Anastazija pokolu ubežala in zaživela na varnem pod drugim imenom. Kar nekaj žensk se je javljalo, da so prav one Anastazija.

DNK-analiza razbila mit

Posmrtne ostanke carja in njegove družine so leta 1991 izkopali v bližini Jekaterinburga, a Anastazije v grobišču niso našli, zato se je mit ohranjal vse do leta 2007, ko so na bližnji lokaciji našli še posmrtne ostanke dveh oseb, za kateri so s pomočjo DNK-analize ugotovili, da gre za carjeviča Alekseja in veliko vojvodinjo Anastazijo.

Snemanje Weinerjeve megalomanske produkcije je potekalo v Severni Ameriki, Evropi in Aziji, zgodbe pa se dogajajo v New Yorku, Ciudadu de Mexico in Parizu.

Produkcija serije je stala vrtoglavih 50 milijonov dolarjev (ali dobrih šest milijonov na epizodo), kar jo dela za eno najdražjih TV-serij. Ali bodo Romanovi ceno upravičili in se bo Amazon z njo približal močnejšim tekmecem, kot sta HBO in Netflix, pa se bo še pokazalo.

Oglaševalce je TV-mreža AMC vrtela sedem sezon, med letoma 2007 in 2015, serija o pa je med drugim osvojila pet zlatih globusov in 16 emmyjev.

K. S.