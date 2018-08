Sacha Baron Cohen pretental kulinaričnega kritika, da jé kondom in "človeško" meso

Kdo je Amerika?

21. avgust 2018 ob 14:37

Po Ali G-ju, Brünu in Boratu se je Sacha Baron Cohen vrnil s svojo novo oddajo na Showtimu, naslovljeno Who Is America? (Kdo je Amerika?), v kateri izvaja najrazličnejše potegavščine na nič hudega slutečih Američanih.

Njegova zadnja žrtev: kulinarični kritik Bill Jilla z (zdaj že ukinjene) spletne strani dinnerreviews.com.

Za potrebe tokratne epizode se je Cohen zakrinkal v "Ricka Shermana", potetoviranega nekdanjega zapornika, ki je za zapahi najstrožje varovanega zapora presedel 21 let, zdaj pa streže vrhunsko kulinariko na osnovi svojih izkušenj v zaporu.

Pred prihodom v "Shermanovo" restavracijo je Jilla o novi vroči kuharski zvezdi vedel le, da ima "Rickova zaporniško navdihnjena kulinarika potencial za eno Michelinovo zvezdico".

Od fižola do kondoma

Sherman trihodni degustacijski meni začne s fižolom na prepečencu, nato pa naglo presedla v višjo prestavo, kar zadeva bizarnost, ko postreže telečjo klobaso v jagodnem kondomu.

Cohenov lik kritika prepriča, da ni boljšega od v anusu zmehčane teletine, kar se je sam prepričal, ko je v zaporu jedel teletino, ki mu jo je v kondomu, skritem v zadnjično odprtino, dobavil eden izmed sojetnikov. In Jilla se s Shermanom strinja.

Tu je sicer treba omeniti, da je res, da v svetu vrhunske kulinarike dejansko obstaja jed v obliki užitnega kondoma – pod njo se podpisuje kitajski kuharski mojster Alvin Leung, čigar hongkonška restavracija Bo Innovation je ovenčana s tremi Michelinovimi zvezdicami.

"Etično" človeško meso

Zadnji udarec (in žebelj v Jillovo kariero kulinaričnega recenzenta) pride v obliki rezin domnevno človeškega mesa. In vsaj na tej točki, zlasti v času lažnih novic in lažnih identitet, se je resnično treba vprašati, ali je Jilla sploh pravi kritik.

Cohen namreč svojega gosta prepriča, da poskusi "etično" človeško meso s farme na Kitajskem. In Jilla brez večjih pomislekov zagrize v krožnik "vegetarijansko hranjenega kitajskega oporečnika s cvetačnim pirejem".

In na koncu Cohenu alias Shermanu celo uspe prepričati navdušenega Jillo, da pusti sporočilo družini Kitajca, ki je "doniral del svojega telesa" Shermanu in restavraciji.

In medtem ko se številni na spletu sprašujejo, ali je Jilla sploh uveljavljeni kritik, spletna stran Fine Dining Lovers, posvečena svetu visoke kulinarike, izpostavlja, da Cohenov eksperiment predvsem opozarja na to, kako napihnjen postaja svet kulinaričnih recenzij. Svet, v katerem je lahko vsaka oseba z omembe vrednim številom sledilcev na Instagramu že kredibilen kulinarični recenzent. In Cohen to hinavščino razkrije.

Američani na udaru

46-letni Cohen, ki je za vlogo Borata osvojil zlati globus, v oddaji Who is America? secira ameriško kulturo na svoj edinstveni način, pri katerem redno hodi po robu sprejemljivega.

Tako je nekega republikanskega kongresnika prepričal, da podpre program za oborožitev malčkov v vrtcu, drugega pa, da poda odstop prek videa.

Celotno epizodo si lahko ogledate spodaj.

