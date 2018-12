Velika dražba hollywoodskih zakladov: od oskarjev do čelade iz Vojne zvezd

Izkupiček je presegel osem milijonov dolarjev

15. december 2018 ob 17:19

Los Angeles - MMC RTV SLO

Končala se je velika dražba predmetov iz filmskega sveta, na kateri sta bila prodana tudi dva oskarja in veliko unikatnih predmetov iz različnih hollywoodskih klasik.

Iz losangeleške dražbene hiše Profiles in History so po štirih dneh dražb različnih hollywoodskih predmetov sporočili, da je skupni izkupiček presegel osem milijonov dolarjev (sedem milijonov evrov). Najbolj vroč med vsemi predmeti je bil arhiv dokumentov o nastanku in razvoju filmske klasike Čarovnik iz Oza (The Wizard of Oz), ki je bil prodan za kar 1,2 milijona dolarjev (1,06 milijona evrov).

Za ogromne zneske sta bila prodana tudi oskarja. Kipec za najboljši film iz leta 1947, ko so slavili ustvarjalci filma Gentleman's Agreement, je dosegel 492 tisoč dolarjev, 12 let starejši kipec, ki ga je osvojil film Mutiny on the Bounty, pa 240 tisoč dolarjev.

V štirih dneh je bilo sicer na dražbo postavljenih še veliko unikatnih predmetov iz filmskega sveta. Med drugimi je bila za 240 tisoč dolarjev prodana pilotska bojna čelada iz prvega filma o Vojni zvezd (Star Wars), za 192 tisoč dolarjev je zbiralec domov odnesel pištolo iz serije Zvezdne steze (Star Trek), lebdeča deska iz filma Nazaj v prihodnost II (Back to the Future II) je dosegla 100 tisoč dolarjev, znamenita zlata vstopnica iz filma Willy Wonka in tovarna čokolada (Willy Wonka & the Chocolate Factory) pa 48 tisoč dolarjev.

Dražbe oskarjev oziroma pozlačenih kipcev, ki jih od leta 1929 podeljuje Akademija znanosti in umetnosti gibljivih slik, so dokaj redke, saj je bil leta 1951 sprejet dogovor, da morajo dobitniki, ki se odločijo za prodajo, kipec najprej za en dolar odkupnine ponuditi Akademiji.

M. Z.