Vse bolj skrivnostno slovo Ruth Wilson iz serije Prevara

Igralka "ne sme govoriti" o razlogih za odhod

31. avgust 2018 ob 17:07

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ruth Wilson je s svojim zadnjim intervjujem samo še poglobila ugibanja oboževalcev serije Prevara (The Affair), zakaj so ustvarjalci njen lik s koncem četrte sezone ubili.

Ker je britanska igralka, ki je v seriji igrala glavno vlogo, februarja za medije potožila, da je manj plačana od soigralca Dominica Westa, se je takoj začelo ugibati, da je odšla zaradi plače. Spet drugi so izpostavljali njene druge projekte v rodni Angliji, med drugim BBC-jevo miniserijo Mrs. Wilson.

A 36-letna Wilsonova je zdaj vse te teorije zavrgla, s tem pa na družbenih omrežjih sprožila pravi plaz teorij zarot, med drugim tudi tisto, da bi v ozadju lahko šlo za spolno nadlegovanje. "Ni šlo za plačo in ni šlo za druge projekte," je zatrdila igralka v intervjuju za New York Times. "Ampak o tem ne smem govoriti."



Wilsonova nadaljnjih pojasnil ni dajala, je pa razkrila, da se je v ozadju dogajalo nekaj, kar je privedlo do njenega odhoda. "Tu zadaj je precej večja zgodba," je bila enigmatična in je ob tem spodbudila časnik, naj za nadaljnji komentar kontaktirajo z avtorico serije, Sarah Treem.

Wilsonova jasna, da je ne bo nazaj

Igralka, ki je v seriji igrala Alison Bailey, za kar je bila nagrajena z zlatim globusom za najboljšo igralko v TV-drami, je že pred tem za CBS potrdila, da so ustvarjalci njen lik ubili.

"Ne, ne bom se vrnila v peti sezoni, tako da je Alison zagotovo mrtva," je bila jasna Wilsonova. Ko jo je voditeljica vprašala, ali je res, da si je sama želela zapustiti serijo, je igralka potrdila, da je to res, da pa o razlogih, ki so privedli do njene odločitve, ne sme govoriti.

Ob tem je še dodala, da se glede honorarja, ki naj bi bil nižji od Westa, nikdar ni potožila ustvarjalcem serije ali TV-mreži Showtime.

Treemova je medtem za Hollywood Reporter tik pred finalom četrte sezone povedala, da so se Alison Bailey odločili ubiti, ker si je Ruth želela zapustiti serijo. "To je bila njena prošnja, tako da je bilo o Alisonini usodi odločeno še pred začetkom pisanja scenarija za četrto sezono," je povedala. "To je bilo zelo načrtno. In dejansko smo vse Ruthine prizore posneli najprej. Celotna njena zgodba je bila posneta pred vsem ostalim."



Gledalci s pritožbami

Gledalci sicer nad usodo vedno kompleksne Alison Bailey niso bili nič kaj navdušeni, pa tudi sama Wilsonova je dejala, da bi si sama želela drugačen konec za svoj lik, a da pri tem ni imela nobene besede.

In če je Treemova v svojem intervjuju nakazala, da se je za tak konec odločila zaradi odhoda Wilsonove, pa pri Showtimu medtem trdijo, da je šlo za načrtno odločitev, ker da se je lik Alison Bailey "izpel".

"Ne moremo govoriti v Ruthinem imenu, a ko smo začeli snemati četrto sezono, smo se vsi strinjali, da se je zgodba njenega lika izpela," so zapisali v izjavi za javnost. "Na koncu se nam je zdelo, da je še najmočnejša ustvarjalna odločitev, če zaključimo Alisonin lok zgodbe v trenutku, ko je končno dosegla opolnomočenje. Posledice njene izgube se bodo čutile še celotno naslednjo sezono, s katero bomo serijo sklenili."

Ob tem so se pri Showtimu zahvalili oboževalcem, "ki so vzeli lik Alison za svojega", in "še posebej Ruth za njeno izjemno delo v teh štirih sezonah".

A javnost se nikakor ne more zadovoljiti s pojasnilom TV-hiše in meni, da je "nekaj umazanega v deželi Showtima". Ta TV-hiša je namreč enkrat že podobno razburila gledalce, ko je v seriji Domovina (Homeland) ubila glavni moški lik, Nicholasa Brodyja.

Usodni skok čez plot

Serija Prevara se je v prvi sezoni osredotočala na posledice, ki jih je prineslo zunajzakonsko razmerje med Alison in Noahom (West) ter na kompleksen zakon Alison in Cola (Joshua Jackson). Posebnost naracijske zasnove Prevare je dvojni pogled - isto dogajanje je predstavljeno skozi oči enega in drugega lika.

Pogledoma Alison in Noaha sta se kasneje pridružila še pogleda Cola in Noahove žene Helen (Maura Tierney), a dejstvo je, da je bila Alison vseskozi osrednja figura serije, zato mnogi menijo, da bo njen odhod pustil za seboj vrzel, ki se je ne bo dalo zapolniti.

Serija je sicer po odlično sprejeti prvi sezoni v kakovosti z drugo in predvsem tretjo sezono padla, a je v pravkar zaključeni četrti sezoni poskrbela za nekatere najboljše, srce parajoče in izjemno odigrane epizode.

K. S.