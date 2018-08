Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Hillova je bila ena izmed prvih raperk, ki je privabila pozornost občinstva, ki ni bilo naklonjeno hiphopu. To ji je uspelo z mešanico soula, r'n'b-ja ter reggaeja. Tako kot njeni predhodniki pa si je tudi sama izposodila precej od drugih. Foto: Reuters Hillova je veljala za eno najbolj nadarjenih predstavnic generacije novega soula, nato pa se je nekaj časa domnevno spopadala z osebnimi in tudi duševnimi težavami, med letoma 2005 in 2007 ni poravnala dohodnine - v tem obdobju je po poročanju revije Rolling Stone zaslužila skoraj dva milijona dolarjev. Foto: Reuters Hillova je leta 1998 za prvenec The Miseducation of Lauryn Hill dobila pet grammyjev. Foto: Reuters Glasbenica je bila nekoč del zasedbe Fugees (z Wyclefom Jeanom, prav tako članom te zasedbe, sta bila tudi zasebno par) nato pa je začela graditi samostojno kariero - ta je po njenem izjemno uspešnem prvencu, ki ji je prinesel pet grammyjev, med drugim najprestižnejšega za album leta in tistega za najboljšo novo izvajalko, zamrla. Foto: Reuters Njen prvenec je dominiral v prodaji vse do izida albuma 21 angleške pevke Adele leta 2012. Foto: Reuters Dodaj v

20 let od izdaje albuma, ki je spremenil svet in začrtal kariero Lauryn Hill

Obletnica izdaje albuma The Miseducation of Lauryn Hill

25. avgust 2018 ob 20:09

Los Angeles - MMC RTV SLO

Redki so albumi, ki so prestali test časa tako, kot ga je solistični prvenec Lauryn Hill. Album The Miseducation of Lauryn Hill je brezhiben primerek neosoula in ključni dejavnik, ki je obdržal ime Hillove na glasbenem zemljevidu.

Brezčasen, s surovimi himnami in simpatičnimi verzi o življenju, ljubezni in duhovnosti. Album, ki je izšel 25. avgusta 1998, je nagovarjal z iskrenostjo, ki so jo le redki njeni sopotniki v vrstah r'n'b-ja takrat premogli. V intervjuju za britanski Guardian leta 1999, je Hillova priznala, da je album poosebitev reka: "Kar nas ne ubije, nas naredi močnejše." Njegov namen je bil, da obravnava življenjske lekcije. "Tiste, ki jih ne najdete v nobeni knjigi. Stvari, ki nas silijo, da odrastemo," je takrat razložila Hillova.

Od ganljivih izlivov čustev, kot je to ponudila v skladbi Ex-Factor (You said you’d die for me, give to me, give to me, why won’t you live for me?*) do "zeitgeista" v skladbi Doo Wop (That Thing) (Look at where you be in, hair weaves like Europeans, fake nails done by Koreans**). Album je bil že takrat pred časom in še danes je okostje vseh koncertov Hillove.



Toda za Hillovo ni lahka pot. Vrsto let jo je zaznamovala govorica, da naj ne bi želela, da njeno glasbo kupujejo belci (kar je zanikala pozneje v pogovorni oddaji The Howard Stern Show). Vendar ta predstava, da je nekdanja pevka skupine Fugees na skrivaj sovražila belce, je bila zadovoljiva zgodba vseh tistih, ki so se s težavo spoprijemali z njenim uspehom. Hillova ni samo ustvarila glasbe, ki je predstavljala takrat glas temnopoltih, temveč je v besedila vnesla družbene komentarje. In s tem je postala grožnja.

Vzponi in padci

Hillova je danes bolj kot po svojem prvem in edinem studijskemu albumu bolj znana zaradi svojih finančnih težav. Potem ko je postala superzvezdnica v Združenih državah Amerike, se je kmalu umaknila z oči javnosti. Po kratki združitvi Fugees leta 2005 se je Hillova vrnila na odre šele leta 2013, ko je odslužila trimesečno zaporno kazen zaradi utaje davkov. Toda bila je vse prej kot vzorna pevka. Leta 2016 je prišla na svoj koncert v Atlanti z nekajurno zamudo in na koncu ostala na odru zgolj 40 minut (kar je postalo sčasoma tudi pravilo pri njenih nastopih). Za svoje težave z zamujanjem se je izgovarjala na "usklajevanje svoje energije s časom".

Spremljali so jo spori s producenti, avtorji in glasbeniki. Z grammyjem nagrajen klaviaturist Robert Glasper je celo pred kratkim izjavil, da je imela Hillova manj opravka s svojo glasbo, kot ljudje mislijo. A vseeno je njena glasba ostala med ljudmi in doživela številne preporode. Med drugim sta vzorce (oziroma "sample") iz skladbe Ex-Factor letos v svojih skladbah uporabila Cardi B (v skladbi Be Careful) in Drake (v skladbi Nice For What).

Skladbe, ki so večne

V intervjuju ob deseti obletnici albuma, ki ga je objavila revija Rolling Stone, je Hillova priznala, da je želela "ustvarjati skladbe, ki jo z besedili ganejo". Hotela je, da poslušalec sliši njen rezek glas in "globino zvoka". Prav tako pa je želela ustvariti nekaj s "človeškim elementom", kar bi bilo dovolj močno, da bi premaknilo ljudi.

Obstaja še en razlog, zakaj album ni nikoli šel v pozabo. Podobno, kot je to storila Erykah Badu na albumu Baduizem, ki ga je izdala leto dni pred Hillovo, je tudi The Miseducation postregel s komentarjem na tedanjo družbo. Ob tem pa je treba uspehu albuma pripisati še močen glas pevke, ki je poudaril tiste dele, kjer so besede spodletele.

Album, ki je Hillovi spremenil življenje

Na njem se je preprosto razgalila. Med drugim je v skladbi To Zion (kjer se je kot gost pojavil kitarist Carlos Santana) spregovorila o izzivih, ki jih prinese žongliranje med materinstvom in zvezdništvom. Skladbo je sicer posvetila svojemu prvorojencu. "Vedno sem sprejemala odločitve za druge ljudi in skrbela, da so vsi drugi srečni. Enkrat, ko sem rodila Ziona, sem sprejela prvo odločitev, ki ni bila popularna zame," je razlagala v intervjuju za Guardian.

"Ta je temeljila na moji sreči in ne na željah drugih. To je bila najboljša odločitev, ki sem jo kadar koli sprejela, ker sem najsrečnejša in zdrava. Prav tako pa mi je razkrila, kateri odnosi so pravi, kateri so iskreni in kateri temeljijo zgolj na izkoriščanju," je sklenila pevka.

* You said you’d die for me, give to me, give to me, why won’t you live for me? = Rekel si, da bi umrl zame. Daj mi. Daj mi. Zakaj nočeš živeti zame?

** Look at where you be in, hair weaves like Europeans, fake nails done by Koreans = Poglej, kje bi bil - lasje valovijo kot Evropejcem, umetni nohti, ki so jih naredil Korejci.

K. K.