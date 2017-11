2Obraza: Dokumentarni film o svetovno uspešnih 2Cellos

15. novembra na Televiziji Slovenija

7. november 2017 ob 14:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Televizija Slovenija pripravlja dokumentarni film o Luki Šuliču in Stjepanu Hauserju, ki na koncertih tako z izvedbami klasične glasbe kot s priredbami popa, rocka in filmskih uspešnic združujeta ljubitelje različnih glasbenih svetov.

Ob vsej slavi in včasih pretirano kaotičnem urniku ostajata razpeta med svetovni uspeh ter iskanje in ohranjanje notranjega miru in samote. Za dokumentarni film 2Obraza sta ponudila vpogled v oba svetova, s čimer bodo gledalci lahko spoznali njun miselni, čustveni, zavestni in podzavestni ustvarjalni ter poustvarjalni svet, njuno zasebnost in intimnost.

Dokumentarni film 2Obraza si boste lahko ogledali v sredo, 15. novembra, ob 20. uri na drugem programu Televizije Slovenija.



Na televizijskih zaslonih si boste prvič lahko ogledali del njunega nastopa z dveh razprodanih aprilskih koncertov v ljubljanskih Stožicah, kjer sta s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija predstavila najnovejši album Score s priredbami filmske glasbe, zaigrala pa sta tudi največje uspešnice svojega repertoarja.

Na drugi strani bosta pokazala tudi svet, ki ga poznajo le najbližji - njune zasebne trenutke na Štajerskem in v Istri, kjer lahko najdeta svoj mir in si napolnita baterije. "Upam, da boste uživali v dokumentarcu, ki je sijajen. Hvaležna sva, da so naju uspeli prikazati v najinem intimnem svetu. Kar je tudi bistvo," je pojasnil Hauser. "Mi smo v filmu zelo uživali in upam, da boste tudi vi," pa je dodal Šulič.

P. B.