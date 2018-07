Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Mladi raper je bil nenehno v navzkrižju z zakonom. Foto: AP Dva obtoženca je policija že pridržala, dva pa sta še na begu. Foto: Reuters Sorodne novice Dekle ubitega raperja XXXTentaciona pričakuje njegovega otroka Dodaj v

4 moški so obtoženi umora kontroverznega raperja XXXTentaciona

Glasbenik je podlegel strelom dveh moških

21. julij 2018 ob 10:20

Florida - MMC RTV SLO

Umora floridskega raperja XXXTentaciona, ki je bil ubit junija, so obtoženi štirje moški. Dva je policija že pridržala, 22-letni Robert Allen in 20-letni Trayvon Newsome pa sta še na begu.

22-letni Dedrick Williams, Michael Boatwright, Robert Allen in 20-letni Trayvon Newsome so obtoženi umora XXXTentaciona, vzhajajoče raperske zvezde, ki so ga mediji redno opisovali kot enega najbolj kontroverznih raperjev na ameriški glasbeni sceni.

Williams in Boatwright sta trenutno že v pridržanju, kjer čakata na sojenje, obtožena pa sta umora prve stopnje s strelnim orožjem in oboroženega ropa.

Jahseh Onfroy, kot je bilo raperjevo pravo ime, je 18. junija zapuščal prodajalno z motorji v Deerfield Beachu, ko sta k njemu pristopila dva oborožena moška. Najmanj eden izmed njiju je fanta ustrelil (očividci poročajo, da so slišali več strelov), preden sta pobegnila v temnem enoprostorcu.

Glasbenika so prepeljali v bolnišnico, a so bile poškodbe prehude. Policija je potrdila, da je šlo za rop, piše BBC.

Kontroverzna osebnost in kontroverzna tematika

V svojih delih se je raper pogosto dotikal občutljivih tematik – depresije, osamljenosti, zapuščenosti in samomorilnosti. Njegove hite, kot so skladbe Sad, Changes in Moonlight, so navdihnile stare uspešnice Nirvane in Linkin Parka.

V videospotu svoje zadnje uspešnice Sad se glasbenik udeleži lastnega pogreba. Pesmi lahko prisluhnete na spodnji povezavi.

K. Ši.