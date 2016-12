Adele že tretjič najboljša glasbenica leta

Niza uspeh za uspehom

29. december 2016 ob 14:51

London - MMC RTV SLO

Pevka Adele tudi letošnje leto zaključuje na vrhu. Prodala je več kot 9,1 milijona izvodov albuma 25 ter v desetih mesecih izvedla 107 koncertov. Glasbena revija Billboard jo je tudi letos razglasila za najboljšo izvajalko leta.

28-letna britanska glasbenica se je skoraj pet let po izdaji plošče 21, ki je podrla kar nekaj rekordov in na prvem mestu lestvic preživela kar 24 tednov, vrnila v stilu in postala Billboardova glasbenica leta. Naziv je prejela že tretjič, saj so jo za najboljšo razglasili že leta 2011 in 2012.

Njen tretji studijski album 25 je bil zgolj v prvem tednu po izidu prodan v 3,4 milijonih izvodov, do zdaj pa v več kot 9 milijonih izvodov. Za razliko od prejšnje pa sta bili tako plošča 25 kot uspešnica Hello na prvem mestu lestvic 10 tednov.

Njeni oboževalci so na nove skladbe pripravljeni čakati tudi več let in kot kaže bo to potrebno tudi po zaključku aktualne turneje. Glasbenica želi namreč čim več časa preživeti s sinom Angelom in partnerjem Simonom Koneckijem. Angelo bo naslednje leto začel hoditi v šolo in več ne bo mogel z njo na turnejo, zato se je koncertiranju pripravljena odpovedati tudi za naslednjih deset let.

Med najbolje plačanimi glasbeniki

Adele se je s svojimi uspehi zadnjih let zavihtela tudi na tretje mesto Forbesove lestvice najbolj plačanih glasbenikov. V letošnjem letu je zaslužila približno 76,5 milijona evrov, prehiteli pa so zgolj člani zasedbe One Direction na drugem mestu (z zaslužkom približno 104 milijone evrov), z zasluženimi 160,6 milijoni evrov pa je na prvem mestu tudi letos Taylor Swift.

P. B.