Axlu Rosu in Slashu se je splačalo zakopati bojno sekiro

Med največjimi zalužkarji v zgodovini glasbe

8. januar 2018 ob 17:10

New York - MMC RTV SLO, STA

Turneja Not In This Lifetime znova združenih prvotnih članov zasedbe Guns N' Roses se še ni končala, pa je že prinesla 475 milijonov dolarjev. S tem se je legendarna skupina uvrstila že tik pod sam vrh po zaslužku na turnejah.

Po pisanju revije Billboard, specializirane za glasbeno industrijo, je skupina Guns N' Roses že presegla maratonsko turnejo The Wall Live, ki jo je med letoma 2010 in 2013 izvedel član nekdanjih Pink Floydov Roger Waters, in se zavihtela na četrto mesto.

Na vrhu lestvice največjih zaslužkarjev v zgodovini glasbe so sicer legendarni irski rokerji U2 - svetovna turneja 360 od 2009 do leta 2011 je skupini prinesla 784 milijonov dolarjev zaslužka.

Drugo mesto je pripadlo legendarni britanski skupini The Rolling Stones, ki so v žep pospravili "samo 500 milijonov" za stadionske koncerte pred desetletjem. Tudi Coldplayi so s svetovno turnejo, ki so jo končali novembra lani, zaslužili prav tako pol milijarde dolarjev.

Turneja pritegnila milijone

Svetovno turnejo Not in This Lifetime si je doslej ogledalo 4,3 milijona oboževalcev. Naslednji koncert skupine, ki je znana po uspešnicah kot sta Welcome to the Jungle in Sweet Child O' Mine, bo 3. junija v Berlinu, nato se bodo med drugim ustavili še v Firencah, Parizu, Madridu in Moskvi, turnejo po stari celini pa bodo končali 21. julija Göteborgu na Švedskem.

Ameriška glasbena skupina Guns N' Roses je nastala v poznih 80. letih. Izvirna postava se je julija 1993, ko je v Buenos Airesu odigrala zadnji koncert turneje Use Your Illusion, razšla, prst krivde za razpad pa sta glavna zvezdnika Axl Rose in Slash uperjala drug proti drugemu.

Skupina se je znova združila za festival Coachella v kalifornijski puščavi leta 2016, nato pa je sledila še omenjena uspešna turneja.

