Bajaga pred ljubljanskim koncertom: Igramo najbolje, odkar skupina obstaja

27. november 2018 ob 14:50

zadnji poseg: 27. november 2018 ob 14:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če bi bil Slovenec, bi bil Štajerec, saj je, ko zadeva Slovenijo, tam odigral največ koncertov. A tokrat prihaja v Ljubljano in najavlja velik spektakel. To je poprokerska legenda iz časov nekdanje Jugoslavije Momčilo Bajagić - Bajaga.

Glasbenik se po štirih letih vrača v Halo Tivoli, nazadnje je tam igral štiri ure, ali bo tudi tokrat tako? "Pripravljamo pravi spektakel," je iz Beograda sporočil 58-letni ikonični pevec, kitarist in avtor.

Skupina Bajaga i Instruktori je na osrednjem delu turneje, v četrtek nastopajo pri nas, že v soboto pa jih čaka veliki koncert v beograjski Areni: "Obeta se enak program, najboljši možen v tem trenutku. Pričakujte izbor uspešnic iz vseh obdobij kariere in pesmi z novega albuma."

Po šestih letih nov album

Oboževalci so po dolgih šestih letih pričakali novi, dvanajsti album skupine z naslovom U sali lom. "Jaz delam album, ko imam dovolj dobrih pesmi. Drugo pa je, da smo skupina, ki ima veliko koncertov, in ko izdamo album, najmanj tri leta preživimo na turnejah. In čas hitro beži." Zato so oboževalci tako dolgo čakali na nove pesmi, kot je povedal Bajaga, pa je ta izšel v najboljšem možnem času. Dobro ga je sprejelo tako občinstvo kot kritiki.

Na novem albumu sta med devetimi pesmimi le dve baladi, kljub dolgemu stažu pa se skupina, kot kaže, ne umirja, ravno nasprotno: "Naslednje leto praznujemo 35 let, odkar obstaja bend Bajaga i Instruktori, in mislim, da zdaj najboljše igramo, odkar skupina obstaja."

Glasba moja ljubezen

Čeprav skupina nastopa že skoraj 40 let, jim tempo ne preseda: "Glasbo imam v sistemu, to je moj vsakdan, na to sem se navadil in to rad delam. Zelo sem hvaležen, ker delam to, kar rad delam, in lahko od tega živim. Nikoli se nisem ukvarjal z ničimer drugim kot z glasbo." In glasba je res del njegovega življenja, saj je pisal pesmi tudi za druge izvajalce: "Delal sem vse v glasbi, od glasbe za filme, predstav, otroških pesmi, reklam ..."

Kar koli naredi, pusti pečat, zagotovo pa je njegova prednost ta, da ljudem z novimi in starimi uspešnicami, kot so Tišina, Ti se ljubiš (na tako dobar način), Ruski voz, Zažmuri, Plavi Safir, Muzika na struju, Tamara, Sa druge strane jastuka, 442 do Beograda, prenese občutke: "Ja, mislim, da je to prva stvar, saj to, kar počnem, počnem iskreno, sem pozitivna oseba in rad širim pozitivno energijo med ljudi."

