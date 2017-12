Bono današnjo glasbo označil za "mehkužno", naletel na plaz kritik

Pevec U2 delil svoje poglede na glasbeno industrijo

29. december 2017 ob 11:42

London

'Frontman' skupine U2 Bono je požel kar nekaj kritik na račun svoje izjave, da je glasba postala precej "mehkužna": "V tem je nekaj dobrega, toda hiphop je danes edini prostor, kjer lahko mlad moški izrazi svojo jezo v tem trenutku - in to ni dobro."

57-letni irski pevec in kitarist je ob tem pojasnil, da je bilo v njegovi mladosti vse drugače. "Ko sem bil star 16 let, me je veliko stvari jezilo. Moraš najti prostor zanje in za kitare," je pojasnil za revijo Rolling Stone. Obžaloval je tudi pomanjkanje rokenrola na glasbenih lestvicah: "V trenutku, ko nekaj postane konzervirano, je konec. Lahko bi jo tudi dali v formaldehid. Na koncu, kaj je rokenrol? Bes je v njegovem srcu. Nekateri rokenrolovski izvajalci ga imajo, zato so The Who tako velika skupina. In Pearl Jam. Ker Eddie ima v sebi ta bes," je pojasnjeval Bono.

Obregnil se je tudi ob metodologijo merjenja priljubljenosti glasbe. "Zdaj pretakanje glasbe temelji na modelu, ki ga podpirajo oglasna sporočila," je začel razlagati in nadaljeval: "V ospredju je frekvenca predvajanja, kar ni merilo za težo izvajalca ... Če ste najstnik in če poslušate popizvajalca, si verjetno njegovo skladbo zavrtite stokrat na dan. Gre za najstniško zaljubljenost, toda čez eno leto vam ne bo mar za njo."

Rešitev vidi v glasbenikih, ki bi lahko privabili dovolj ljudi, da se naročijo na platforme za pretakanje glasbe in s tem bi izničili shemo, ki temelji na oglasih. "Ko se premaknete iz modela, ki temelji na oglaševanju, k modelu, ki temelji na naročninah, se zgodi smešna reč. Takrat je izvajalec, zaradi katerega se naročite, bolj ranljiv ... Izvajalec se poveže z vami in vašim življenjem, vi plačate naročnino za storitev," je še pojasnil pevec. Prav tako pa je namignil, da je prav nov način poslušanja glasbe spremenil odnos skupine do glasbe: "Vrnili smo se v 50. leta prejšnjega stoletja, kjer je fokus usmerjen na skladbe namesto na albume. U2 izdajamo albume, ampak kako bodo preživeli? Tako da izboljšujemo skladbe."

Toda po intervjuju so se usule kritike na njegove besede. Ob tem so ga komentatorji najprej opomnili na podvig iz leta 2014, ko je U2 izdal album s pomočjo podjetja Apple, ko so svoj album Songs of Innocence ekskluzivno zastonj servirali na platformi iTunes. Hkrati pa je precej kritik na družbenih omrežjih doživela tudi njegova opazka o "mehkužni" glasbi. Spletni portal AJ+ je na Twitterju komentiral: "Bono je kritiziral glasbo, češ da je preveč 'mehkužna'. OK je, Bono. Glasbena industrija lahko preživi s tabo ali brez." So se pa obregnili na naslov uspešnice U2 With or Without You. Ena izmed uporabnic Twitterja je še zapisala: "'Mehkužna' ni žalitev. Če hočete res žaljiv izraz, zamenjajte pridevnik z Bono."

K. K.