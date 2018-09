Bonu se je povrnil glas, turneja U2 se nadaljuje

Ocenite to novico!

V Berlinu bodo nastopili 13. novembra

3. september 2018 ob 15:22

Berlin - MMC RTV SLO

Vsi, ki so kupili vstopnice za koncert irske rokovske zasedbe U2, so lahko pomirjeni, saj se je Bonu Voxu povrnil glas, tako da nadaljujejo turnejo Experience + Innocence .

V nedeljo je Bono po svojem predstavniku za stike z javnostmi sporočil, da bo turneja potekala kot načrtovano: "Obiskal sem odličnega zdravnika in z njegovo pomočjo si bo moj glas popolnoma opomogel." Dodal je, da je "srečen in olajšan, da je kar koli resnejšega izključeno".

V Berlinu spet 13. novembra

Skupina je morala predčasno zaključiti sobotni nastop v Berlinu, ker je Bono po le nekaj odpetih pesmih ostal popolnoma brez glasu. Težave irskega zvezdnika so se pojavile po prvih odpetih pesmih. 58-letni glasbenik je nato med koncertom večkrat prenehal peti in začel piti iz termosteklenice, naposled pa je naznanil, da ne more nadaljevati nastopa.

Bono je napovedal, da se bo skupina v Berlin vrnila ob koncu turneje ter odigrala še en koncert 13. novembra.

Novica je oboževalcem zasedbe po vsej Evropi, ki že imajo kupljene vstopnice za naslednje koncerte, prinesla olajšanje. U2 bodo v torek nastopili v Kölnu, sledile bodo še Francija, Portugalska, Španija, Danska, znova Nemčija, Nizozemska, Italija, Velika Britanija in Irska.