Boy George in Culture Club se vračajo z novim albumom

Album bo izšel jeseni

1. avgust 2018 ob 12:45

London - MMC RTV SLO

Zasedba Culture Club, ki je zaslovela v 80. letih prejšnjega stoletja kot del angleškega "novoromantičnega" gibanja, bo izdala svoj prvi album po 19 letih.

Culture Club so svoj novi album, ki bo izšel 26. oktobra letos, napovedali s singlom Let Somebody Love You. Gre za prvi album po 19 letih, njihov zadnji album Don't Mind If I Do je namreč izšel leta 1999, in prvo pesem po štirih letih.

Svojo zadnjo pesem so izdali leta 2014, skladba More Than Silence pa je bila hkrati mišljena kot napoved njihove turneje in albuma. Tako britanski del turneje kot album sta zaradi zdravstvenih težav Boya Georgea padla v vodo.

Tokrat pa naj se to ne bi zgodilo, album je že končan, Culture Club pa so se konec junija že odpravili na turnejo.

Boy George na sceni že več kot 30 let

Najbolj znan del skupine je zagotovo pevec Boy George, s pravim imenom George Alan O'Dowd, ki je že več kot tri desetletja stalnica na glasbenem prizorišču. V zgodnjih 80. je Georgea opazil legendarni "punkguru" Malcolm McLaren, ki ga je uvedel na londonsko klubsko sceno in kmalu je nastala uspešna zasedba Culture Club, ki je navdih črpala predvsem iz R & B-ja in reggaeja.

Prvi album zasedbe Kissing to Be Clever je izšel leta 1982, z njega je prišla uspešnica Do You Really Want to Hurt Me?. Sledila sta hita Time (Clock of the Heart) in I'll Tumble 4 Ya. Njihov drugi album Colour By Numbers je bil velik uspeh, z njega sta prišli uspešnici Church of the Poison Mind in Karma Chameleon. Odličen uspeh so imele tudi pesmi Miss Me Blind, It's a Miracle in Victims. Tretji album Waking Up with the House on Fire ni dosegel uspeha predhodnikov, izjema je bil singel War Song.

Čeprav je od takrat, ko je Culture Club nizal hite, minilo že precej časa, je zanimanje za zasedbo po poročanju Rolling Stona še vedno veliko, saj so morali turneji dodati še nekaj datumov.

