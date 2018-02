Brezhibni Justin Timberlake na Super Bowlu razjezil oboževalce Princea

P!nk z odliko odpela ameriško himno

5. februar 2018 ob 10:25

Minneapolis - MMC RTV SLO

Ali ste popolnoma obnemeli ali pa ga zasovražili. Drugih ocen za nastop Justina Timberalka na 52. izvedbi Super Bowla, kjer se je dobesedno sprehodil skozi vse svoje uspešnice, ni.

Timberlake je svojo tretjo vrnitev na oder Super Bowla (prvič je nastopil leta 2001 s skupino N'Sync, drugič leta 2004 z Janet Jackson) začel z besedami: "Haters gonna say it's fake." (oziroma "Tisti, ki me sovražijo, bodo rekli, da ponaredek.") 37-letni pevec je tokratni set začel s skladbo Filthy, prvo skladbo z novega albuma Man of the Woods, ki ga je izdal v petek (tako, da je lepo sovpadlo z njegovo pojavitvijo na odru najbolj gledanega glasbenega nastopa na svetu).

Toda besede so na nek način že pripravile gledalce na to, kar je sledilo v naslednjih dvanajstih minutah, kolikor je trajal njegov nastop. Pred nastopom so se Timberlaka privoščili na družbenih omrežjih. Najprej zaradi razvpitega nastopa leta 2004, ko je skupaj z Jacksonovo zakuhal še do danes največji škandal med odmori Super Bowlov t. i. afero Nipplegate. Nejevoljo pa je sprožil tudi med oboževalci pokojne ikone Princea, ko so se pojavile govorice, da bo v svoj nastop vključil njegov hologram. Kot poklon pokojni ikoni na njegovih domačih tleh - finale Super Bowla je potekalo v Princevem domačem mestu Minneapolis.

Princevi oboževalci so Timberlakovo namero takoj označili za slabo idejo, ker je pokojni glasbenik holograme večkrat označil za "demonske". Toda to ni ustavilo Timberlaka. Čeprav se ne ve, kakšna je bila njegova prvotna namera, je v šovu med odmorom Super Bowla nastopil brez bolograma, a vseeno je odpel Princevo skladbo I Would Die 4 U ob projekciji legendarnega glasbenika na veliki plahti, ki je visela s konstrukcije odra.

Na meji brezhibnosti, a brez sporočilnosti

Toda kritiki so mu zamerili še mnogo več od tega. Še najbolj ostri so bili recenzenti nastopa pri časniku Los Angeles Times: "Toda ta usmiljenja vreden delček dobre presoje je komaj popravil Timberlakovo medlo izvedbo, ki je samo potrdila, kar je 'človek gozdov' vzpostavil že prej: da danes ta človek nima nič za povedati in da ne s tem ne neha." Vseeno je Timberlake prikazal brezhiben nastop, kjer se je ob skrbno načrtovani koreografiji zdelo, da se Timberlake z lahkoto sprehaja po prizorišču - vse na račun impresivne produkcije.

Nastop je začel pod odrom, v prostoru, za katerega se je zdelo, kot da gre za intimen nočni klub, kjer je Timberlake stal pred majhnim občinstvom. Nato se je povzpel po stopnicah in kot bi mignil stal pred množico gledalcev na stadionu ter se začel premikati po razsvetljenem mostu ob prepevanju uspešnice Rock Your Body. Za razliko od leta 2004, ko je ob besedah iz omenjene skladbe "gonna have you naked by the end of this song" ("do konca pesmi te bom imel slečeno") odtrgal del obleke Janet Jackson, se je tokrat ustavil že pred tem.

"Stop," je zaklical in se začel spretno premikati od enega manjšega odra do drugega, ki so bili razporejeni po nogometnem igrišču. Tako mu je uspelo poustvariti okolje, ki ga je predstavljal na svoji turneji leta 2013, ki jo je poimenoval 20/20 Experience. Iz Rock Your Body je ob spremljavi številčne spremljevalne skupine prešel na skladbo SexyBack (v katero je pomešal nekaj kitic skladbe Señorita), nadaljeval s skladbo My Love, ki ji je priredil aranžma ter skladbo Cry Me A River. Za tem je skočil z osvetljenega odra in ob orkestru izvedel skladbo Suit & Tie.

Ob tem se je igral s stojalom za mikrofon, za katerega se je zdelo, da bo vsak čas padel na tla - toda ni. Za tem je sedel za veliki beli pianino in začel svoj veliki poklon Princeu. Za veliki finale je izvedel skladbo Mirrors, kjer je množica plesalcev ob odru držala v svojih rokah zrcala, in še dvignil vzdušje z uspešnico Can't Stop The Feeling!. Kjer se je še enkrat več pokazala vrednost glasbenikov, ki so ga spremljali na odru.

Timberlake je svoje tretje popotovanje na Super Bowlu zaključil med občinstvom bo dečku, za katerega se je zdelo, da želi z njim posneti sebek - in pevec je ustregel njegovim željam. In tako se je tudi poslovil od občinstva.

Pomanjkanje vsebine

Nastop, ki je bil skrbno načrtovan, kljub vsemu ni ponudil vsebinskega presežka - Timberlaku je zmanjkalo tam, kjer so njegovi predhodniki v preteklih letih zablesteli - v sporočilu, duši, pomenu. Tam, kjer sta Lady Gaga (ko je pripravila slavospev drugačnosti) in Beyoncé (ko se je pojavila ob mali 'vojski' plesalcev, ki so nosili baretke, podobne tistim, ki so jih nosili Črni panterji in odpela Formation) pustili pečat.

Kritiki so se obregnili tudi ob njegovo petje in ob tem poudarili, da se je veliko bolje od njega odrezala P!nk, ki je kljub gripi brezhibno odpela ameriško himno pred začetkom tekme. Pri Los Angeles Timesu pa so se še vprašali, kako bi bilo, če bi sinoči na odru stala Jacksonova, katero je skupni nastop s Timberlakom na Super Bowlu leta 2004 močno oškodoval - kar se tiče kariere.

