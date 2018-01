Bruno Mars veliki zmagovalec opazno "moških" grammyjev

Mars z grammyji za album, posnetek in pesem leta

29. januar 2018 ob 08:45

New York - MMC RTV SLO

Bruno Mars je veliki zmagovalec sinočnje podelitve glasbenih nagrad grammy. Ameriški r'n'b izvajalec je pobral zlati gramofonček v vseh treh glavnih kategorijah - za album leta, posnetek leta in pesem leta.

Nagrade mu je prinesel album 24K Magic, na katerem je tudi zmagovalna pesem That's What I Like. Skupno je sicer Mars sinoči pobral kar šest grammyjev - poleg omenjenih še za najboljši r'n'n nastop (That's What I Like), najboljšo r'n'b pesem (That's What I Like) in najboljši r'n'b album (24K Magic).

Prvi favorit Jay-Z, ki je prišel na podelitev z največjim številom nominacij (osem), je ostal praznih rok, kot tudi nalezljivi poletni komad Despacito portoriškega izvajalca Luisa Fonsija (3 nominacije), bolje jo je odnesel Kendrick Lamar, ki je od sedmih nominacij pobral štiri grammyje, in sicer za najboljši rap nastop, najboljši rap nastop s pesmijo, najboljšo rap pesem in najboljši glasbeni video (vse za Humble).

Posthumno nagrajen Leonard Cohen

Najboljši pop album je posnel Ed Sheeran (Divide), ki ima tudi najboljši pop solo nastop (Shape of You), najboljša rock pesem je Run (Foo Fighters), najboljši rock album A Deeper Understanding skupine War on Drugs, najboljši alternativni album pa Sleep Well Beast skupine The National.

Najboljši country album je posnel Chris Stapleton (From a Room), najboljši rap nastop je uspel Kendricku Lamarju za pesem Loyalty, ki jo odpoje z Rihanno, grammyja pa je posthumno prejel tudi kanadski kantavtorski veteran Leonard Cohen, in sicer za najboljši rock nastop za njegov zadnji single You Want it Darker. 82-letni Cohen je umrl novembra 2016.

Vidna odsotnost žensk

Za najboljšo novo glasbenico je bila proglašena Kanadčanka Alessia Cara, ki pa je bila sinoči tudi edina ženska izvajalka, ki je prejela katero od glavnih nagrad.

Akademija je tako gladko spregledala zvezdnice, kot so Lady Gaga, Kesha, Lorde in SZA, v ženske roke pa je šlo le 17 nagrad od skupno 86. V luči neofeminističnega gibanja "Time's Up" so si tako grammyji prislužili veliko črno piko.

Neuravnoteženost je bila še posebej kričeča na večer, ko sta bili kampanji "Time's Up" in "Me Too" v osredju. Večina nastopajočih je na podelitev prispela z belo vrtnico v podporo gibanjema, ki se lotevata spolnega nadlegovanja in neenakosti med spoloma.

Tako je bil eden odmevnejših in bolj čustvenih nastopov Keshin - pevka je zbranim v dvorani v Madison Square Gardnu v spremljavi zborčka ženskih izvajalk v belem postregla z močno, ganljivo izvedbo svojega singla Praying, ki naslavlja njene lastne izkušnje zlorab.

Kritike na račun Trumpa

Podelitev so sicer zaznamovali še drzni nastop Rihanne, protest novozelandske pop zvezdnice Lorde, ker ji Akademija kot edini ženski izvajalki, nominirani za album leta, za razliko od njenih moških kolegov ni ponudila solo nastopa, in zbadanja na račun predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Izbrani posamezniki so tako pred kamerami brali odlomke do Trumpa kritične knjižne uspešnice Fire and Fury, med njimi tudi nesojena zmagovalka predsedniških volitev Hillary Clinton, kar je bilo deležno kar nekaj polemik. Čez političnost grammyjev se je na Twitterju kasneje pritožila ameriška veleposlanica pri Združenih narodih Niki Haley.

Prireditev je sicer vodil britanski komik in voditelj James Corden.

K. S.