Bryan Adams bo v naši neposredni bližini predstavil svoj zadnji album

Novembra prihaja v Zagreb

22. februar 2017 ob 16:38

Zagreb - MMC RTV SLO

Kanadski glasbenik Brian Adams bo 9. novembra nastopil v zagrebški Areni, kjer bo predstavil svoj zadnji album Get Up.

Adams, ki ima za seboj 35 let uspešne glasbene kariere, se od koncertnih odrov še ne namerava posloviti. V sklopu evropskega dela turneje, na kateri predstavlja svoj najnovejši album Get Up, ki ga je produciral Jeff Lynne iz ELO (Electric Light Orchestra), se bo ustavil tudi v Zagrebu.

Kot je ob izidu albuma povedal Adams, si želi, da bi z albumom Get Up ponovil uspeh albuma Reckless, ki ga je izstrelil med zvezde. Zato ni čudno, da je poleg Lynna k sodelovanju povabil tudi Jima Vallanceja, s katerim je zakrivil uspešnico Summer of '69.

Čeprav bodo na koncertu prevladovale njegove novejše pesmi, pa koncert zagotovo ne bo minil vsaj brez kakšnega izmed njegovih največjih hitov, kot so Everything I do, Have you ever really loved a woman, Please forgive me, Run to You.

Obožuje fotografiranje

57-letnik se sicer uvršča med najbolj prodajane izvajalce vseh časov. Za svoje ustvarjanje je prejel številne grammyje, zaradi svojega glasbenega ustvarjanja za filme pa se je vpisal tudi med nominirance za oskarja.

Čeprav glasba ostaja njegova največja strast, se zadnja leta uspešno ukvarja tudi s fotografijo. Do zdaj mu je v svoj fotografski objektiv uspelo ujeti kar nekaj znanih obrazov, med njimi se je znašla tudi Tina Maze.

Sa. J.