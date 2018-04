Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Svoje raperske sposobnosti je prvič pokazala jeseni 2015, ko je predstavila priredbo Shaggyjeve uspešnice Boom Boom. Foto: Reuters Marca 2017 je prestavila svoj prvi mikstejp Gangsta B*tch Music, Vol. 1. Leta 2017 je prestavila še njegovo nadaljevanje. Foto: Reuters Med drugim je nastopila na podelitvi nagrad grammy v družbi Bruna Marsa. Foto: Reuters Letos je bila nominirala za devet glasbenih nagrad televizijskega kanala BET. Hkrati pa je prejela tudi dve grammy nominaciji - za najboljšo rap izvedbo in najboljšo rap skladbo. Foto: Reuters Svojo največjo upešnico Bodak Yellow je izdala avgusta 2017. Foto: Reuters Dodaj v

Cardi B: od erotične plesalke do hiphop princeske iz Bronxa

Raperka predstavlja svoj prvenec

9. april 2018 ob 13:11

Los Angeles - MMC RTV SLO

Piše zgodovino. A šteje zgolj 25 let. Dekle iz Bronxa, katero pravo ime je Belcalis Almanzar, je tista usodna ženska, ki je z vrha Billboardove lestvice stotih najbolj vročih skladb spravila Taylor Swift.

Gre za dosežek, ki je v hiphopu nazadnje uspel Lauryn Hill leta 1998.

Cardi B je nase prvič opozorila s singlom Bodak Yellow (Money Moves). Gre za skladbo, ki je ustvarjena na način, da preprosto ostane nekje v podzavesti poslušalcev. Njeno največjo uspešnico do zdaj je navdihnila skladba No Flockin', ki jo je leta 2015 predstavil atlantski raper Kodak Black. Zaradi tega so jo tudi kritizirali, da je skladbo ukradla, toda Kodak je na svojih družbenih omrežjih večkrat poudaril, da tudi sam zdaj živi na račun njene skladbe. Sledila je še ena velika uspešnica Bartier Cardi in dve odmevni gostovanji. Združila je moči z Nicki Minaj in Migos v skladbi MotorSport ter z Brunom Marsom v Finesse (oziroma njegovemu r'n'b-jevskem obujanju 90. let prejšnjega stoletja).

Čeprav raperka prihaja iz Bronxa, njene korenine segajo v Dominikansko republiko (od koder prihaja njen oče) ter Trinidad in Tobago (od kod prihaja njena mama). Mimogrede: starša sta jo ljubkovalno klicala Bacardi - od tod tudi izvira izpeljanka za njeno umetniško ime. Izvor je izkoristila v svojo prid, ko je svojim oboževalcem ponudila še špansko različico skladbe Bodak Yellow. Na njej pa se ji je pridružil še latinski rap zvezdnik Messiah. "Veliko članov moje družine po očetovi strani ne razume angleščine. Želela sem, da so ponosni name, zato sem posnela Bodak Yellow v španščini," je zapisala na svojem družbenem omrežju Instagram.

Pred nekaj dnevi pa je svetu predstavila še svoj prvenec Invasion of Privacy. Gre za veličasten debi v svetu hiphopa, v katerem združuje ranljivost, spolno lakomnost, paranojo in glasbo za "žur", ki kaže, da je raperka zmožna veliko več kot nizkih udarcev. Zadnje dni pred izdajo albuma je na Instagramu serijsko delila zgodbe, kjer je svojim oboževalcem javljala, da dela pozno v noč. Hkrati jim je želela pokazati "resničnost" - brez filtrov. Na albumu pa se pojavi predvsem brez dlake na jeziku. Za njo ni tabutem. Povrh vsega postreže še s politično, celo feministično noto v skladbi Rap Caviar, kjer poudari, kako na sceni še vedno prevladujejo moški.

Kritiki ji delijo besede hvale, ker je v času momljajočega rapa in poudarka na petju, ponudila nekaj, kar zadovolji predstavnike "stare šole". A hkrati z elementi prefinjenosti. Izdelana poanta, čustveni naboj in brutalna surovost so elementi, zaradi katerih si je prislužila pri Guardianu opis "resnične pravljice".

Od erotične plesalke do raperke

Glasba ni bila vedno na prvem mestu v njenem življenju. Cardi B se je vse od 18. leta preživljala kot erotična plesalka. Najprej je svojo mrežo sledilcev začela graditi na družbenih omrežjih - predvsem na račun razgaljanja. Na kar je bila tudi ponosna. Prav tako je brez dlake na jeziku govorila o vseh lepotnih popravkih, ki si jih je umislila. Hkrati pa je ves čas izražala svojo željo, da bi nekega dne postala slavna in služila veliko denarja.

Njena prisotnost na družbenih omrežjih ji je omogočila mesto v resničnostnem šovu televizijskega kanala VH1 Love & Hip Hop: New York leta 2015, ko je štela 23 let. Zaradi napetosti, ki so vladale med njo in še eno tekmovalko DJ Self, je postala ključna figura v šovu in od tam prihajajo tudi danes njene najslavnejše besede: "Če je dekle v sporu z mano, bo ostala v njem za vedno."

Prepoznavna je tudi zaradi svojega besednjaka, saj je znano, da velikokrat preoblikuje kakšno besedo, kot recimo "schmoney" - skovanka, ki jo uporablja za besedo denar (mimogrede: skovanka v ameriškem slengu velja za opis umazanega denarja). Toda veliko ljudi jo je na začetku glasbene kariere jemalo z rezervo, še več, s posmehom.

Dvomljivce je utišala, ko je letos prejela devet nominacij za hiphop nagrade televizijske mreže BET. Med drugim za novinko leta in za singel leta. S številom nominacij pa je prišla ob bok producentu DJ Khaledu in raperju Kendricku Lamarju. Ob tem dosežku pa ji je prek Twitterja čestitala sama Nicki Minaj, za katero se še vedno po tihem govori, da je v sporu s Cardi B.

Po albumu še otrok

165 centimetrov visoka raperka je pristala na naslovnicah rumenih tabloidov pretekli konec tedna, ko je med nastopom v oddaji Saturday Night Live potrdila, da s svojim zaročencem Offsetom - članom trap tria Migos - pričakuje svojega prvega otroka.

K. K.