Če je to slovo: Elton John napovedal svojo zadnjo svetovno turnejo

Želi se posvetiti svoji družini

24. januar 2018 ob 20:10

New York - MMC RTV SLO

Britanski glasbenik sir Elton John je sprejel odločitev, da se poda še na zadnjo svetovno turnejo in se po njej umakne z oči javnosti, saj se želi posvetiti svoji družini.

"Vedno sem mislil, da bom kot Ray Charles, BB King - na turneji za vedno," je po poročanju spletne strani BBC na tiskovni konferenci v New Yorku dejal John. "Moje prioritete so se spremenile. Dobila sva otroke in spremenili so najina življenja. To ne pomeni, da ne bom več ustvarjalen, toda ne bom več potoval," je dodal glasbenik in napovedal triletno svetovno turnejo, v sklopu katere bo nastopil na 300 koncertih.

Obenem je zanikal govorice, da se umika zaradi zdravstvenih težav. Lani se je med turnejo v Južni Ameriki okužil s "potencialno smrtonosno" bakterijo, zaradi katere je tri dni preživel na intenzivni negi. Odpovedal je tudi vse koncerte do konca maja. "Lani sem staknil okužbo, precej je načela moje zdravje in mi uničila ritem," je priznal in hkrati dodal, da je še vedno odigral 96 koncertov. "Verjemite, če kdaj napoveste 300 koncertov, to ne pomeni, da ste slabega zdravja."

70-letnik se bo na svojo poslednjo turnejo podal septembra. Začel jo bo v Združenih državah Amerike, samo nekaj mesecev za tem, ko se bo končalo njegova šestmesečna koncertna avantura v Las Vegasu. Kot je še poudaril, se želi "posloviti udarno in ne z jokajočim glasom". Dodal je, da se ni odrekel ideji, da bi po koncu turneje še nastopal, toda na enem mestu - tako kot Kate Bush, je še dodal.

John preprosto želi preživeti več časa s svojim soprogom Davidom Furnishem: "Z Davidom sva se usedla in pred sabo položila šolski urnik. Rekel sem, da ne želim zamuditi preveč." Hkrati je obljubil, da bo ustvarjalen do konca svojega življenja: "Ne postavljam glasbe v kot. Upam, da bom še snemal. Pisal bom še naprej muzikale. In kar je najpomembneje: svojega otroka bom vozil na nogometno akademijo, to je najpomembneje."

Na delu turneje ga bosta spremljala sinova - ki bosta ob koncu stara osem in deset let. Za njuno šolanje bo najel učitelje. "Ne želim ju pogrešati in ne želim, da me pogrešata," je še dodal John. Ko so ga novinarji vprašali, kateri koncert ima še danes v najlepšem spominu, je odvrnil: "Tisto noč, ko se mi je na odru Madison Square Gardna pridružil John Lennon." Pisalo se je leto 1974 in to je bilo tudi zadnje gostovanje Lennona na katerem koli koncertu. John je takrat na klavirju zaigral skladbi skupine Beatles Surprise Surprise (Sweet Bird of Paradox) in Whatever Gets You Thru the Night. "Še danes mi gredo kocine pokonci," je dodal John.

Za Johna ni predaje

Elton John je v svoji karieri prodal več kot 300 milijonov plošč in velja za enega najbolj zaželenih koncertnih izvajalcev. Lani je bil prisiljen, da zaradi bolezni odpove devet koncertov v Las Vegasu in Kaliforniji, zaradi bakterijske infekcije. Kljub temu je odipel sto koncertov - med drugim je nastopal po Evropi in Avstraliji. Na prihajajoči podelitvi grammyjev bo zapel duet z Miley Cyrus, le nekaj dni za tem pa bo gostil posebni koncert v svojo čast na Madison Square Gardnu, kjer se mu bodo pridružili Sam Smith, Chris Martin, Kesha, John Legend in Keith Urban.

Trenutno je zaposlen s pisanjem novega broadwajskega muzikala, ki temelji na knjigi Hudičevka v Pradi, in z ustvarjanjem glasbe za predstavo Levji kralj.

K. K.