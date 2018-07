Da bi videli The Bossa, ne bo treba na Broadway, ampak zgolj pred TV-zaslon

Netflix sklenil pogodbo s Springsteenom

19. julij 2018 ob 12:51

New York - MMC RTV SLO

Bruce Springsteen, ki zdaj nastopa na Broadwayu, se je z Netflixom dogovoril, da bodo njegov šov predvajali na spletni platformi za ogled televizijskih serij in filmov.

Novice so se razveselili predvsem Springsteenovi oboževalci, saj so vstopnice za njegovo serijo samostojnih nastopov na newyorških gledaliških deskah že skoraj pošle. Gledališče Walterja Kerra z 960 sedeži je namreč v njegovi 40-letni karieri verjetno najmanjše prizorišče do zdaj.

Na Netflixu bodo njegovo predstavo predvajali 15. decembra, torej na dan, ko bo 68-letni glasbenik še zadnjič nastopil na Broadwayu. Zaradi ogromnega povpraševanja po vstopnicah se je že razmahnila preprodaja prek spleta. Za njegov finalni šov karte pri preprodajalcih dosegajo vrtoglave cene, za vstopnico je treba odšteti že več kot 1.500 dolarjev.

Intimni pogled v življenje ikone

Novica, da si bo predstavo, ki po Springsteenovih besedah povzema lok njegovega življenja in dela, mogoče ogledati tudi na Netflixu, je zato še toliko bolj razveseljiva. "Vzhičeni smo, da bomo zgodovinski šov Brucea Springsteena – vrhunskega pripovedovalca zgodb, humanitarca in glas navadnega človeka – lahko prikazali na Netflixu. Občinstvu bomo lahko ponudili intimni pogled v svet ene največjih ikon našega časa," je povedal Ted Sarandos z Netflixa.

Springsteen naj bi sprva na Broadwayu nastopal zgolj osem tednov, do 26. novembra lani, zaradi ogromnega povpraševanja pa so povečali število predstav. The Boss bo tako svoje gostovanje na Broadwayu končal šele decembra letos. Do takrat bo na deske gledališča Walterja Kerra po poročanju CNN-a stopil kar 236-krat.

Sa. J.