Danilova glasba "kriva" za sproščeno in prisrčno zabavo na Bonifiki

Poklon pokojnemu glasbeniku

4. februar 2018 ob 10:32

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Ne samo ob znanih in preverjenih uspešnicah, tudi skladbam z nove zgoščenke je sinoči navdušeno skandirala množica v športni Areni Bonifika na koncertu skupine Danilo Kocjančič & Friends.

Pet let je minilo od smrti Danila Kocjančiča, izrednega koprskega glasbenika, nadvse uspešnega in plodnega glasbenega ustvarjalca. Člani njegove zadnje spremljevalne skupine so izpolnili dano zavezo ter končali že pred leti zastavljeni album z "NISI PRVA, NISI ZADNJA".

Matjaž Sterže nam je zaupal, da je bila izvedba projekta precej zahtevna: "Ta projekt sem nekako koncipiral v začetku septembra, zadnje tri mesece sem 24 ur na dan delal na njem skupaj a prijatelji, sodelavci, glasbeniki. Skupaj smo pripravili ta program. Resnično je bilo ogromno dela. A zaželel sem, da obljubo, ki sem jo dal Danilu, izpolnim, kot je treba. Zato tudi plošča, velik koncert, gostje in predvsem polna dvorana, kar nam vsem daje navdih, da nadaljujemo to zgodbo še leto ali dve. Da splaniramo to ploščo in dokončno zapremo "Danilove zgodbe."

Steber dogajanja na odru so bili člani zasedbe Danilo Kocjančič and Friends: Ladi Mljač, Jadran Ogrin, Matjaž Sterže, Zdenko Cotič in Mitja Stropnik. V več kot dve uri dolgem programu so se jim na odru pridružili številni bolj ali manj pričakovani: Mef, Rudi Bučar, Matjaž Jelen, Tinkara Kovač, Marino Legovič in Marko Stropnik, Tomaž Domicelj, Tulio Furlanič, Neisha, Klapa Solinar, Janez Bončina Benč, Slavko Ivančič.

Danilov sin - DJ Valentino Kanzyani je pripravil remix pesmi Daj, daj, daj ter ob tem povedal: "Super! V veselje in v čast mi je, da je bil moj oče in da je ta koncert uspel in da ljudje uživajo. Na žalost pri nas in po Evropi dandanes na takih koncertih ne moreš piti, kaditi in plesati. Vseeno, čeprav sediš, je danes lepo – primerno takemu koncertu."

Niti večera sta v rokah držala voditelja Karin Sabadin in Drago Mislej Mef, ki je ob koncu povedal: "Danila ne bi bilo brez mene. Mene ne bi bilo brez Danila. Naju dveh pa ne bi bilo brez Radia Koper!"

Koncert, ki ga je organiziral Snack bar Events, je medijsko podprla in v celoti posnela produkcijska ekipa Regionalnega RTV centra Koper - Capodistria. Na sporedu Radia Koper bo v četrtek, 8. februarja, ob 17. uri. V soboto zvečer pa si ga boste lahko ogledali na prvem programu Televizije Slovenija.

Armando Šturman (Radio Koper)