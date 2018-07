Demi Lovato se z odvisnostjo bori že od najstniških let

Pevka v bolnišnici zaradi predoziranja

26. julij 2018 ob 11:48

Glasbenico Demi Lovato so zaradi prevelikega odmerka mamil sprejeli v bolnišnico, a to za 25-letnico še zdaleč ni prvi incident s prepovedanimi drogami.

"Nazadnje, ko sem imela tako dolg intervju, sem bila na kokainu," je pojasnila v uradnem dokumentarnem filmu Simply Complicated, ki ga je izdala oktobra lani in že s tem nakazala, da nima nikakršnih težav z javnim govorjenjem o svoji odvisnosti. Z izjavo se je nanašala na dokumentarec Stay Strong, ki ga je izdala leta 2012, v katerem je govorila o boju z motnjami prehranjevanja, samopoškodovanju, duševnem zdravju in odvisnosti.

Sicer je vztrajala, da je kmalu po tistem poiskala pomoč in ravno na začetku letošnjega leta je z oboževalci na Twitterju delila informacijo, da praznuje šesto obletnico treznosti – a kmalu zatem je z izdajo pesmi Sober (Trezna) namignila, da ji je spodletelo in ima spet težave z zlorabo mamil. "Nisem več trezna," poje v pesmi, v kateri se opraviči mami in jo konča z obljubo, da bo znova poiskala pomoč.

Tako po poročanju BBC-ja ravno zaradi krika na pomoč v obliki pesmi mnogi niso bili presenečeni, da pomoč ni prišla (oziroma je ni poiskala) dovolj hitro.

Težaven odnos z očetom

Večkrat je pojasnila, da njene težave z drogami izvirajo iz težavnega odnosa z očetom, ki je bil alkoholik in odvisnik, ter težavnih najstniških let zaradi zlorabljanja sovrstnikov v šoli. Ko je bila stara 12 let, so njeni sošolci v razredu celo začeli zbirati podpise za peticijo, naj Demi stori samomor.

"Moj oče je bil odvisnik in alkoholik. Zdi se mi, da sem tudi sama potem v drogah in alkoholu iskala tisto, kar je uspelo najti njemu, da ga je tako izpopolnjevalo, da je namesto družine izbral to." Nato je dodala, da je kokain prvič vzela pri sedemnajstih letih in da se je brez nadzora z njim počutila zgolj prvič.

Njene težave s prehrano in samomorilnimi mislimi naj bi se začele še pred vlogo v televizijski seriji Barney & Friends, ki jo je pri desetih letih izstrelila med zvezde.

A pravi pritiski so se začeli z vlogo v Disneyjevi uspešnici Camp Rock in televizijski seriji iste medijske hiše Sonny with a Chance, kar jo je poneslo še v glasbene vode. "Ko sem v življenju začela čutiti posledice slave, je pritisk začel naraščati," je dodala v najnovejšem dokumentarcu. "Čutila sem pritisk, da moram ustrezati določenim merilom glede videza in da moram ustvarjati glasbo, ki bo všeč ljudem, in ne glasbe, ki bo všeč meni. Bilo je ogromno pritiska glede uspeha."

Zapustila turnejo z The Jonas Brothers

Javnost je prvič dobila namig, da bi lahko bilo kaj narobe, ko je predčasno zapustila turnejo Camp Rock 2 ("točka preloma" je prišla, ko je na letalu udarila eno izmed spremljevalnih plesalk, ki je njenim staršem in menedžerju zaupala, da ima pevka težave) z The Jonas Brothers in šla na zdravljenje, ki ga je njena ekipa takrat opisala kot "zdravljenje duševnih in fizičnih težav, s katerimi se Demi sooča že kar nekaj časa".

Takrat so jo diagnosticirali z bipolarno motnjo, a takoj po koncu zdravljenja je nadaljevala z jemanjem drog, kot sta kokain in xanax, enkrat so jo v bolnišnico odpeljali celo zaradi poskusa samomora. "Nisem sledila programu in nisem bila pripravljena na treznost. Droge sem s seboj nosila na letalo, v kopalnice, nihče ni vedel. Poznala sem zgolj dve razpoloženji - ali sem bila na drogah ali pa sem si drog želela. Takrat z menoj nikakor ni bilo preprosto delati."

Po vrsti padcev se je "začela resno truditi" in se spopadla z odvisnostjo, a priznala, da če ji je uspelo soočenje z drogami in alkoholom, se nikoli ni popolnoma znebila težav z bulimijo. "Hrana je še vedno največji izziv v mojem življenju ... Nočem ji dati te moči, da bi rekla, da nadzoruje vsako mojo misel, a je nekaj, o čemer neprestano razmišljam. Samopodoba, kaj bom pojedla, kaj si želim jesti, česar nočem jesti. Je konstantno. Ljubosumna sem na ljudi, ki se ne spopadajo z motnjami prehranjevanja, ker se mi zdi, da bi bilo brez tega moje življenje neprimerljivo lažje."

Glasbenica že okreva

Dokumentarni film iz leta 2017 je takrat nakazoval na pozitiven preobrat, nekateri so njeno zgodbo opisovali tudi kot čudež. A po izdaji pesmi Sober je odpovedala dva koncerta turneje po Veliki Britaniji in nedolgo zatem je prišla novica o predoziranju.

"Demi je budna in z družino, ki bi se rada zahvalila za vsa prijazna sporočila in podporo. Nekatere informacije, ki krožijo naokrog, so napačne, zato prosijo za zasebnost in ne za namigovanje, ker je zdaj najbolj pomembna stvar njeno zdravje in okrevanje," so njeni bližnji zapisali v izjavi, ameriški tabloid People pa poroča, da je glasbenico v bolnišnici obiskal tudi nekdanji partner Wilmer Valderrama, s katerim sta bila par šest let.



